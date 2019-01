«Le Iene» | anche il pubblico dice basta al processo revisionista di Erba

Striscia contro Sanremo - conflitto d'interesse anche a Sanremo Giovani? IntervIene il senatore Paragone : A ventiquattro ore di distanza dal primo servizio, ecco che Striscia La Notizia torna a fornire al proprio pubblico nuove informazioni sulle apparenti coincidenze che legherebbero l'organizzazione della sessantanovesima edizione del Festival di Sanremo all'agenzia Friends & Partners, tra le più nel campo del booking. Anello di congiunzione tra le parti sarebbe il direttore artistico Claudio Baglioni, amico e assistito di Ferdinando ...

Le Iene dal papà di Di Battista ha un lavoratore in nero. Il pentastellato 'Ora vadano anche da Berlusconi' : ROMA - Di Battista come Di Maio nel mirino delle Iene. Per la stessa ragione: anche il padre dell'esponente pentastellato, rientrato in Italia per tornare nell'agone politico di casa nostra, ha al suo ...

All'assalto dei 49 milioni : dopo Di Battista anche Fico intervIene sui fondi della Lega : "Chi sbaglia deve pagare e si devono eseguire le sentenze". Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico, rispondendo alla domanda di un giornalista, a margine di una visita al parco di Capodimonte, che gli ha chiesto di commentare la dichiarazione di Alessandro Di Battista secondo la quale la Lega deve restituire i 49 milioni.Intervenuto alla trasmissione Che Tempo Che Fa Di Battista aveva detto che quei fondi: "Vanno restituiti ...

«Quota 100» - pensione anticipata anche per chi oggi ha 57 anni Il decreto Riscatto laurea : quanto costa? ConvIene? : Una novità prevista dall’articolo 22 del decreto, dedicato ai «Fondi di solidarietà bilaterali», apre alla possibilità della pensione anticipata anche ad età inferiori dei 60 anni, fino ai nati nel 1962

Premier League : Huddersfield-Manchester City 0-3 - gol e highlights. Guardiola tIene il passo del Liverpool : Huddersfield-Manchester City 0-3 18' Danilo, 54' Sterling, 56' Sané Huddersfield, 4-5-1,: Lossl; Smith, Schindler, Kongolo, Lowe; Kachunga, Puncheon, Hogg, Bacuna, 64' Pritchard,, Mbenza; Diakhaby, 59'...

Naufragio vicino alla Libia - è una strage : 117 morti - tra loro anche donne e bimbi | Salvini : "Se l'Europa tIene aperti i porti..." : L'imbarcazione è stata avvistata da un aereo della Marina italiana che però è dovuto rientrare per mancanza di carburante

Piazza Affari - diktat Bce su Npl manda ko le banche. TIene l'Europa : «L'economia tedesca - annota Destatis - è cresciuta per il nono anno consecutivo, sebbene la crescita abbia perso impulso». In ogni caso, «una visione di più lungo termine mostra che la crescita del ...

Giù Piazza Affari con le banche - tIene l'industria : A fare da assist agli altri mercati del Vecchio Continente contribuiscono le aspettative di nuove misure di sostegno all'economia cinese. A ciò si aggiunge l'ottimismo per gli sviluppi sul fronte ...

Cesare Battisti - se da criminale divIene preda su cui banchettare : C’è qualcosa di esagerato nella tragica vicenda del pluriomicida Cesare Battisti, ora assicurato alla giustizia. Perché l’esultanza, legittima ed opportuna, delle autorità italiane che sono riuscite a catturare un latitante che ha goduto di così tanti sostegni, sta deviando verso forme gradasse di euforia. Trasformare Battisti in una preda, consumare il pasto (un tiramisù dice Salvini) intorno al suo arresto, utilizzare parole da stadio (“ora ...

Arianna Forte eliminata - bufera ad Amici : intervIene anche Timor - il Web non ci sta : Amici 18, Arianna Forte eliminata tra le polemiche: la giudice Bernabini risponde a tono L’eliminazione di Arianna Forte da Amici di Maria De Filippi sta facendo molto discutere il Web e ha fatto già discutere parecchio in puntata, visto che il pubblico ha contestato apertamente la giudice Francesca Bernabini e a intervenire subito dopo la […] L'articolo Arianna Forte eliminata, bufera ad Amici: interviene anche Timor, il Web non ci ...

Genoa-Milan alle 15 di lunedì “fa molto discutere” : anche il presidente della Liguria Toti intervIene a gamba tesa : Il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, ha parlato del tanto discusso spostamento della gara Genoa-Milan La decisione di far giocare la partita di campionato Genoa-Milan di lunedì (21 gennaio) alle 15.00 ”fa molto discutere. E’ certamente un orario molto scomodo per la città e per i tifosi e se si potesse evitare e si potesse tornare a giocare in un orario più consono alla fruibilità di quell’evento, che ...

Sul decreto sicurezza intervIene anche Bagnasco : “Serve giudizio di coscienza”. E il Piemonte pensa a un ricorso : La polemica sul decreto sicurezza non si placa. Dopo la rivolta dei sindaci e il botta e risposta con il ministro Salvini oggi scende in campo anche l’ex presidente della Cei, il cardinale Bagnasco. «Penso che nessuno voglia essere sovversivo, ma ci sono problemi che richiedono giudizi di coscienza» dice. I sindaci «dovranno prendere le loro decisi...

Supercoppa Italiana “sessista” - anche la Lega intervIene : “roba da Medioevo” : Paolo Grimoldi, deputato della Lega e Vice presidente della commissione Esteri della Camera, ha tuonato contro la Supercoppa Italiana di Gedda “Il nostro calcio ha chiuso malissimo il 2018 tra gravi violenze, ululati razzisti e vergognose scritte sulle stragi dell’Heysel, di Superga e di Scirea, ma sembra voler iniziare il 2019 ancora peggio, facendosi umiliare dall’Arabia Saudita, svendendo i nostri valori per pochi ...