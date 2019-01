Infortunio Ilicic e Chiellini | doppia tegola per Atalanta e Juve

calcioweb.eu

(Di mercoledì 30 gennaio 2019)– Si sta giocando una partita molto importante valida per i quarti di finale di Coppa Italia, in campontus in una partita scoppiettante. Meglio la squadra di Gasperini nei primi minuti, poi unaper, in campo dentro Pasalic e Cancelo. Due stop pesantissimi per Allegri e Gasperini, nella giornata di domani gli accertamenti. Nel dettaglio per il difensore bianconero si tratta di un problema al polpaccio, non si tratta di una buona notizia considerando i tanti impegni ravvicinati dellanei prossimi giorni.