Il ritorno dei Negramaro passa da un abbraccio

Il ritorno di Lele dei Negramaro in un nuovo singolo scritto da Giuliano Sangiorgi : “Volevo annullare il tour - senza di lui sarebbe stata la fine” : Sarà sul palco dell'Amore Che Torni tour Indoor 2019 insieme ai suoi compagni, Lele dei Negramaro, nonostante l'emorragia cerebrale che l'ha colpito lo scorso settembre e dopo la quale è ancora in riabilitazione. Il chiarrista ha già iniziato a lavorare con il resto del gruppo al nuovo tour alle porte, inizialmente previsto lo scorso autunno ma riprogrammato da febbraio per permettere a Lele di riprendersi e parteciparvi. senza di lui, se non ...

Dall’omaggio dei tifosi del Milan - all’espulsione per una parolaccia : il ritorno dolceamaro di Ancelotti al Meazza [FOTO] : L’affetto dei tifosi del Milan, la tensione della partita e quella parolaccia di troppo che gli è costata l’espulsione: tutte le emozioni del ritorno al Meazza di Carlo Ancelotti Il batticuore del ritorno al Meazza da avversario, l’omaggio dei tifosi del Milan, poi la rabbia per un pareggio ottenuto con una prestazione opaca e l’espulsione. Un turbinio di emozioni nella serata in cui Carlo Ancelotti si è ...

Calciomercato Juventus - è fatta per il ritorno di Caceres : mossa a sorpresa dei bianconeri : Calciomercato Juventus – Arriva un altro difensore in casa Juventus considerando la probabile cessione già a gennaio di Benatia ma la mossa del club bianconero può considerarsi assolutamente a sorpresa. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ è fatta per il ritorno di Martin Caceres, accordo raggiunto con la Lazio, l’intesa si è trovata sulla cifra di 600mila euro tra i club. L’agente del calciatore è a ...

Il ritorno dei Backstreet Boys : il loro 'DNA' nel nuovo disco : La band icona degli anni '90 di nuovo sul palco con un album che non è solo un'operazione nostalgia. Già praticamente sold out l'unica tappa italiana, in programma il 15 maggio al Mediolanum Forum di ...

Calciomercato Parma - è ufficiale il ritorno di Deiola al Cagliari : Parma - Alessandro Deiola lascia l'Emilia dopo sei mesi: arrivato la scorsa estate in prestito al Parma dal Cagliari , il centrocampista sardo torna alla base: i ducali hanno infatti risolto ...

Fioroni : "No al ritorno dei Ds bonsai" : La candidatura di Maurizio Martina "rappresenta una piattaforma plurale ed è l'ultima spiaggia per un Pd che vuole rispettare le proprie origini , quelle di un partito che voleva superare la storia di ...

"Partito dei cattolici" : Enrico Letta riflette sul ritorno in campo : Enrico Letta sta riflettendo su una seconda discesa in campo. L'occasione la fornirebbe la costituzione del "partito dei cattolici", quello cui sta lavorando una parte di Chiesa cattolica, supportata da numerose realtà associative. L'ex premier sarebbe allora il nome di peso attorno a cui organizzare l'apparato partitico.A rivelare il retroscena è stata l'odierna edizione di Libero. La "cosa bianca" dovrebbe avere carratteristiche prodiane. I ...

Di ritorno dal mondo dei morti : le persone che tengono in vita i vecchi MMO - articolo : "Avevamo la promessa di file per i server privati che non è mai diventata realtà e ora stiamo ricreando un emulatore di qualcosa che ci promisero" Shokrizade fa riferimento soprattutto all'economia ...

Di ritorno dal mondo dei morti : le persone che tengono in vita i vecchi MMO - articolo : In questo articolo abbiamo usato nomi propri e alias per nominare delle persone, in modo da proteggere la loro identità.Pochi generi sono in grado di evocare lo stesso livello di grandiosa nostalgia come gli MMORPG. La maggior parte di essi è rimasta sotto l'occhio pubblico solo per pochi anni, hanno avuto un impatto, attirato persone in un genere che forse non avrebbero mai riprovato una seconda volta e poi sono spariti tanto velocemente quanto ...

Isola dei Famosi - il clamoroso ritorno di Marina La Rosa. Alessia Marcuzzi : "Perché la ho scelta" : Un clamoroso ritorno in televisione per Marina La Rosa. L'ex gatta morta del primo Grande Fratello è infatti la prima concorrente ufficiale de L'Isola dei Famosi 2019, la cui prima puntata condotta da Alessia Marcuzzi è prevista su Canale 5 da giovedì 24 gennaio. La conferma è arrivata dalla Marcuzz

I nuovi indizi sul possibile ritorno di Justin Bieber in occasione dei 10 anni di carriera : Ormai da tempo arrivano supposizioni e indizi per quanto riguarda il grande ritorno di Justin Bieber nella scena musicale a distanza di quasi quattro anni dall’ultimo lavoro in studio con l’album Purpose, da cui ha lanciato i singoli di grande successo come What Do You Mean? e Sorry. Prima delle vacanze Natalizie, quindi a inizio del mese di dicembre, lo stesso Justin Bieber aveva rivelato ai fan –in grande attesa per il suo ritorno-, che ...