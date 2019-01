Filippine | attentato in Moschea | 2 morti e diversi feriti Ultime notizie | ' spettro' Isis

L’Isis rivendica l’attentato nelle Filippine : L’Isis ha rivendicato l’attentato alla chiesa di Jolo nelle Filippine. Lo scrive il Site, precisando che nel comunicato il sedicente Stato Islamico afferma di aver ucciso 40 persone, tra cui 7 ufficiali delle forze di sicurezza, e ferito altre 80. L’Isis (nelle Filippine l’organizzazione ad esso affiliata è Abu Sayyaf) parla di due kamikaze che si ...

Strage Filippine - Isis ha rivendicato l’attentato in cattedrale : 20 morti e 110 feriti : L'Isis ha rivendicato il doppio attentato alla chiesa di Jolo nel Sud delle Filippine. Secondo i terroristi sarebbero state uccise 40 persone, tra cui 7 ufficiali delle forze di sicurezza, e ci sarebbero 80 feriti. Il bilancio dichiarato dall'Isis sarebbe il doppio di quello ufficiale, che è di 20 morti e oltre 110 feriti.Continua a leggere

Attentato nelle Filippine<br> bombe davanti alla cattedrale sull'isola di Jolo : Durante la messa domenicale nella cattedrale Nostra Signora del Monte Carmelo dell'isola di Jolo, nel Sud delle Filippine, in una zona che è considerata una roccaforte dei militanti islamici, sono esplose due bombe che hanno provocato la morte di almeno 27 persone e il ferimento di altre 77. La prima bomba è esplosa proprio dentro la chiesa, mentre la seconda è esplosa nel parcheggio, quando le forze governative stavano già cercando di ...

Filippine. Attentato al centro commerciale - ci sono morti e feriti : I feriti sarebbero 23. L'attacco avvenuto Cotabato City, nel sud del Paese, non è stato ancora rivendicato, ma secondo le autorità locali potrebbe trattarsi dell'azione del gruppo terroristico Daulah Islamiyah.Continua a leggere