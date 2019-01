Dieta | i trucchi per dimezzare la fame e depurarsi

vanityfair

(Di mercoledì 30 gennaio 2019) A tavola dai precedenza alle fibreNon rinunciare alla frutta seccaSì agli smoothieEvita i prodotti “light” Muoviti di piùCadi spesso preda di attacchi diimprovvisi e fatichi a sentirti sazia? Per perdere peso non servono menù puniti, ma imparare a mangiare in modo sano. «Unaricca di zuccheri e grassi, per esempio, spinge a entrare in un circolo vizioso nel quale l’appetito non si placa mai del tutto. Avere, invece, uno stile di vita sano aiuta a gestire meglio il senso di sazietà» spiega la dottoressa Serena Capurso, biologa nutrizionista.LEGGI ANCHEI migliori carboidrati per perdere pesoLa prima cosa da fare perlasuggerisce l’esperta è «puntare a tavola su alimenti sazianti, in particolare su quelli ricchi di fibre, come la verdura o i legumi, che insieme alla giusta quantità di acqua, permettono di riempire lo stomaco e allo stesso tempo ...