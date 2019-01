Debutto ufficiale per gli Isa | chi sono i contribuenti che devono compilarli

Morgan e Asia Argento in giuria a The Voice 2019 - il sogno di Carlo Freccero e la data ufficiale del Debutto : Il neodirettore di Rai2 Carlo Freccero sogna Morgan e Asia Argento in giuria a The Voice of Italy 2019, nell'edizione che vedrà Simona Ventura alla conduzione e che arriverà in tv primavera nonostante i deludenti ascolti registrati un anno fa. Dopo indiscrezioni, smentite e infine conferme, il ritorno ormai ufficiale del talent della voce su Rai2 dal prossimo aprile potrebbe trasformarsi in un evento televisivo in grado di catalizzare ...