Calciomercato Milan Ultime notizie | Osimhen piace | ma costa 15 milioni

Calciomercato Milan - il Watford dice no alla cessione di Deulofeu : Calciomercato Milan – Grandi movimenti sia in entrata che in uscita per il club rossonero in questa sessione invernale di mercato. Infatti, se da una parte la squadra meneghina ha dovuto salutare Gonzalo Higuain, trasferitosi al Chelsea, dall’altra lo è riuscito a sostituirlo in maniera adeguata prendendo Krzysztof Piatek dal Genoa, mentre a centrocampo sono […] L'articolo Calciomercato Milan, il Watford dice no alla cessione ...

LIVE Calciomercato - DIRETTA 29 gennaio : il Milan piomba su Perotti! La Juventus ad un passo da Caceres - Paredes al PSG : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Calciomercato invernale di oggi, martedì 29 gennaio. Scopriremo insieme tutti gli affari e le trattative in tempo reale, minuto dopo minuto in questa fase finale della sessione invernale che si chiuderà il 31 gennaio (e non più il 18 come previsto in un primo momento per far riprendere il campionato di Serie A a bocce ferme). Nell’attesa dell’ufficialità di Ramsey alla Juventus, il primo ...

Calciomercato Milan / Ultime notizie - l'interesse per Deulofeu è una bocciatura per Castillejo? : CALCIOMERCATO MILAN, Ultime notizie: Gerard Deulofeu vuole tornare in rossonero, ma non c'è l'offerta. Intanto si complica la pista Upamecano

Il Calciomercato oggi – Le ultime sullo scambio Perisic-Ozil - il Milan su Deulofeu : Il calciomercato oggi – Sono ore caldissime per quanto riguarda il calciomercato, in particolar modo le squadre del massimo campionato italiano si preparano per gli ultimi botti. In arrivo un nuovo attaccante in casa Milan, secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ il Milan insiste per Deulofeu ma il Watford non apre ad un trasferimento con la formula del prestito con diritto di riscatto e chiede 25 milioni, i rossoneri sono sicuri ...

Calciomercato Milan - Kessie sacrificato per riscattare Bakayoko? : Calciomercato Milan, manovre di centrocampo – Nonostante un avvio di stagione, quasi disastroso, con la maglia del Milan, Bakayoko pare aver convinto tutti dopo gli ultimi due mesi in costante crescita. Il centrocampista del Chelsea, in rossonero in prestito per un anno, ha conosciuto notevoli difficoltà nelle prime settimane di militanza in Serie A; il […] L'articolo Calciomercato Milan, Kessie sacrificato per riscattare Bakayoko? ...

Calciomercato - duello Milan-Inter per Carrasco - rossoneri su Deulofeu e Diawara (RUMORS) : Il Calciomercato del Milan non si concluderà con i due arrivi di Paquetà e Piatek. La dirigenza rossonera vuole dare infatti a Gennaro Gattuso un altro rinforzo, che probabilmente sarà un attaccante o un centrocampista. Anche se numericamente, a ben guardare, la mediana rossonera non è in difficoltà, nelle prossime settimane infatti rientrerà Lucas Biglia, il quale è stato fuori per diverso tempo a causa di un infortunio. Calciomercato Milan, ...

Calciomercato Milan - Antonio Donnarumma : salta il trasferimento all'Olympiacos - i motivi : La valigia per la Grecia era già pronta da tempo, le visite mediche organizzate da quello che sarebbe dovuto diventare il suo nuovo club pure: il matrimonio tra Antonio Donnarumma e l'Olympiacos però ...

Milan - il Calciomercato adesso è fermo : Gattuso non avrà i rinforzi che si aspettava : calciomercato Milan ad un bivio, oramai manca pochissimo alla fine della sessione invernale e Leonardo deve piazzare un colpo di coda Il calciomercato del Milan sta vivendo una situazione di stallo abbastanza preoccupante dal punto di vista di mister Gattuso, il quale rischia di non avere gli innesti che si attendeva da questo mese di gennaio. L’unica aggiunta al momento è stato Paquetà, dato che per Piatek si è trattato di un ...

Calciomercato Inter - ecco Soares. Duello di mercato con il Milan per Carrasco : Non solo Godin fra gli obiettivi concreti dell'Inter, che ha rafforzato la difesa con l'arrivo di Cedric Soares, terzino destro classe 1991 protagonista in questa prima parte di stagione con la maglia ...

Calciomercato Milan - affare Deulofeu rinviato a giugno. Zapata - Fenerbahce o rinnovo? : E' partito Higuain ed è arrivato Piatek. Il mercato del Milan è da considerarsi già piuttosto stravolgente, ma i rossoneri non si fermano qui. Tanto in entrata quanto in uscita. Per quanto riguarda il ...

Calciomercato Milan/ Ultime notizie : Denis Suarez del Barcellona è stato a un passo - ma... : Calciomercato Milan, Ultime notizie: Denis Suarez del Barcellona è stato davvero molto vicino ai rossoneri. Intanto arriva un giovane talento dalla Grecia.