Apple ai raggi X | perché l’iPhone squilla meno e le contro-mosse di Cupertino

ilsole24ore

: Mi sono ricordato che un'azienda napoletana ha messo il copyright su 'Steve Jobs' perché l'Apple se ne era dimenticata MAGICO - giulio_raggi : Mi sono ricordato che un'azienda napoletana ha messo il copyright su 'Steve Jobs' perché l'Apple se ne era dimenticata MAGICO -

(Di mercoledì 30 gennaio 2019) Come atteso il primo trimestre del 2018-2019 è in calo. Gli esperti ora si interrogano sul modello di business. È necessario aumentare i ricavi da “services”. La vera diversificazione, però, si avrà con le iniziative in settori come quello dell’healthcare...