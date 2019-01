Usare uno smartwatch Wear OS come mouse? Un ingegnere Google ci è riuscito

Rai - 30mila euro a Grillo per uno show - Il Pd attacca : 'Folle Usare così i soldi pubblici' : All'artista genovese , protagonista di uno speciale dedicato ai grandi artisti italiani, verranno infatti pagati 30mila euro come diritti d'autore per alcuni spezzoni di spettacoli che Viale Mazzini ...

Morto dopo fermo ad Empoli - l'Anm contro Salvini : "Inopportuno". Lui : Polizia non poteva Usare fiori : Una morte ancora da chiarire da un lato, la polemica politica che continua dall'altro. Non c'è pace a Empoli , dove tre giorni fa Arafet Arfaoui, un 31enne di origine tunisina, è Morto durante un fermo di Polizia con mani e piedi legati. Il titolare del ...

IFTTT è uno dei migliori modi per Usare uno smartphone - provatelo! : Ecco una guida completa a IFTTT una delle migliori app per Android e iOS. Permette di fare una marea di cose, automatizzare dispositivi, app e servizi e metterli in comunicazione. Provare per credere L'articolo IFTTT è uno dei migliori modi per usare uno smartphone, provatelo! proviene da TuttoAndroid.