Tiro a Segno – I vincitori del premio UITS 2019 incontrano Giorgetti

Tiro a Segno – Competizione internazionale Monaco : Gabrielli e Maldini sul podio : Gli azzurri protagonisti della Competizione internazionale di Monaco Prime medaglie per la squadra azzurra in trasferta a Monaco dove è in corso la Competizione internazionale a 10 metri. Esordio positivo per Federico Maldini (Bologna) che ha centrato il suo primo oro in una gara così importante (239.0) nella pistola ad aria compressa juniores uomini, lasciando dietro di sè Casian Codrean (234.7) e il tedesco Jan Luca Karstedt. Nicole ...

Tiro a segno – La squadra azzurra a Monaco per la competizione internazionale a 10 metri : Tiro a segno: a Monaco la competizione internazionale a 10 metri La squadra azzurra è in partenza alla volta di Monaco dove, come ogni anno, si svolgerà la competizione internazionale a 10 metri, primo importante appuntamento della stagione agonistica appena iniziata. L’evento rappresenterà per gli atleti anche un test per verificare lo stato di forma in vista dei prossimi Campionati Europei che si svolgeranno ad Osijeck nel mese di ...