TG RDN del 29 01 19

TG RDN del 25/01/19 : MODIANO: MATTARELLA HA RAGIONE, VIRUS SHOAH ANCORA CIRCOLA “Il presidente Mattarella ha ragione. Il virus della Shoah e’ ancora in circolazione”. E’ l’allarme lanciato da Sami Modiano, sopravvissuto ad Auschwitz, durante un incontro con alcuni studenti delle scuole romane al Maxxi di Roma. “Ci sono manifestazioni che non mi fanno piacere- ha aggiunto Modiano- ma io continuero’ a lottare”. Intanto ...

TG RDN del 22/01/19 : SALVINI ALL’EX PENICILLINA ATTACCA RAGGI: STABILE NON OCCUPATO Visita a sorpresa del vicepremier, Matteo Salvini, all’ex fabbrica di Penicillina a Roma. Il ministro dell’Interno ha voluto verificare di persona la notizia di una nuova occupazione. “Lo stabile e’ libero e non occupato- ha poi spiegato durante una diretta Facebook dallo stabile di via Tiburtina- Invito il sindaco Raggi a occuparsi bene delle strade e a ...

TG RDN del 21/01/19 : DOPO 10 ANNI ROMA HA UN NUOVO PIANO DI PROTEZIONE CIVILE Dopo oltre 10 anni Roma Capitale ha un nuovo Piano di Protezione civile per gestire le emergenze e pianificare le operazioni di soccorso, tenendo conto dei cambiamenti climatici e delle modifiche territoriali intervenute nell’ultimo decennio. Il nuovo testo, presentato oggi in Campidoglio dalla sindaca, Virginia Raggi, affronta il rischio idraulico e geologico, la neve, il ghiaccio e ...

TG RDN del 18/01/19 : ROMA, ACCORDO SU STABILE VIA CARLO FELICE: LIBERO ENTRO GENNAIO E’ stato trovato l’accordo sulla liberazione dello stabile di via Carlo Felice a Roma. È quanto emerso stamani dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza in Prefettura, mentre all’esterno era in corso un sit-in dei movimenti per l’abitare. L’intervento avverra’ entro gennaio e non sara’ uno sgombero ma un’azione ...

TG RDN del 17/01/19 : SCIOPERO TRASPORTI A ROMA, CHIUSE DUE METRO SU TRE Due metro chiuse su tre oggi a Roma a causa del doppio sciopero indetto dai sindacati Orsa e Usb in Atac. Fuori servizio le linee A e C, mentre la B e’ rimasta attiva con riduzioni di corse. In mattinata anche le ferrovie Termini-Centocelle e Roma-Viterbo nella tratta urbana hanno subito forti rallentamenti. Chiusa invece la Roma-Lido. Per quanto riguarda il traffico, la circolazione ...

TG RDN del 15/01/19 : TRAFFICO DI RIFIUTI E ROGHI TOSSICI, BLITZ NEL LAZIO: 15 ARRESTI Maxi-operazione nel Lazio contro il traffico illecito dei rifiuti e i roghi tossici. I carabinieri, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia, hanno arrestato 15 persone al termine dell’inchiesta denominata ‘Tellus’. Cinquantasette le persone indagate per traffico di rifiuti, associazione per delinquere finalizzata al riciclaggio e ricettazione di ...

TG RDN del 14/01/19 : TANGENTI PER PRATICHE EDILIZIE: ARRESTATI 4 DIPENDENTI COMUNE Tre dipendenti di Roma Capitale e uno della societa’ Risorse per Roma, tutti impiegati presso la direzione edilizia del Comune, sono stati arrestati e messi ai domiciliari per corruzione dalla Guardia di finanza, che questa mattina ha effettuato un blitz al dipartimento Urbanistica dell’Eur. Le indagini della Procura hanno fatto emergere un collaudato sistema corruttivo in ...

TG RDN dell’11/01/19 : CONSIGLIO STATO RESPINGE RICHIESTA RICORSO SU TORRI DELL’EUR Il Consiglio di Stato ha respinto la richiesta di risarcimento di 325 milioni di euro presentata dalla societa’ Alfiere Spa nei confronti di Roma Capitale riguardo il progetto di trasformazione del complesso immobiliare Torri dell’Eur, confermando quindi la sentenza del Tar del Lazio. Soddisfatta la sindaca di Roma, Virginia Raggi, che ha commentato: “Adesso si ...

TG RDN del 10/01/19 : SPARATORIA DAVANTI ASILO ALLA MAGLIANA, GRAVE UN PREGIUDICATO Paura questa mattina alla Magliana, a Roma, a pochi metri di distanza da un asilo nido. Uno o forse due uomini in sella a un motorino hanno sparato contro un uomo, mirando alla testa. La vittima, un pregiudicato di 34 anni con vari precedenti, e’ in condizioni gravissime ed e’ stato trasportato all’ospedale San Camillo. Ferita anche la compagna seduta in auto. La ...

TG RDN dell’8/01/19 : MALTRATTAVANO BIMBI ASILO AI CASTELLI ROMANI: QUATTRO ARRESTI Hanno maltrattato, tra strattonamenti, colpi alla testa e offese, i piccoli alunni di un asilo ai Castelli romani. Per questo motivo tre insegnanti e una collaboratrice scolastica, tutte tra i 55 ed i 65 anni, sono state arrestate dai Carabinieri della Compagnia di Velletri. Gli accertamenti eseguiti dai militari, attraverso intercettazioni ambientali e riprese video, hanno permesso ...

TG RDN del 07/01/19 : RIFIUTI, PRESIDI: CONDIZIONE ACCETTABILE IN MAGGIORANZA SCUOLE Scuole regolarmente aperte oggi a Roma, dopo la lettera inviata al Campidoglio dai presidi, che avevano minacciato di non aprirle a causa dell’emergenza rifiuti. “Ama ha reso accettabile la condizione nella stragrande maggioranza delle scuole- ha spiegato il presidente dell’Associazione nazionale presidi di Roma e del Lazio, Mario Rusconi- Pero’ continueremo a ...

TG RDN del 20/12/18 : BUS TURISTICI PARALIZZANO CENTRO ROMA, RAGGI: INACCETTABILE Centinaia di bus turistici hanno paralizzato questa mattina il centro di Roma, da via del Teatro Marcello fino a Piazza Venezia, per protestare contro il nuovo regolamento che vieta l’accesso in centro dal 2019. In piazza bruciata la bandiera del Movimento Cinque Stelle, mentre il Campidoglio ha risposto con l’invio in strada di quattro maxi-carri attrezzi per tentare di ...

TG RDN del 19/12/18 : TORNA ESERCITO PER EMERGENZA BUCHE DI ROMA, RESTANO 60 MLN EURO L’emergenza buche di Roma sara’ affrontata anche con l’impiego dell’Esercito. Dopo l’impasse dei giorni scorsi, un nuovo emendamento presentato oggi conferma l’utilizzo del Genio della Difesa per aiutare il Campidoglio a fronteggiare le conseguenze del manto stradale. Per quanto riguarda la dotazione finanziaria, le risorse per Roma saranno di 60 ...

TG RDN del 18/12/18 : ‘NO’ DEL GOVERNO A FONDI PER SISTEMARE BUCHE DI ROMA ‘No’ del governo all’impiego del genio militare e allo stanziamento di nuovi fondi per la riparazione delle buche di Roma. Il relativo emendamento e’ stato dichiarato inammissibile dalla commissione Bilancio del Senato. Tuttavia governo e maggioranza sono al lavoro per la presentazione di una riformulazione del testo. Per la sindaca di Roma, Virginia Raggi, ...