STAR TREK: DISCOVERY - Recensione 2x02 "New Eden"

(Di martedì 29 gennaio 2019) La seconda stagione diprosegue con il suo secondo episodio, che mantiene gli stessi standard del prologo, anche se in un formato ridotto. "New" ci fa' capire subito dove si va a parare, per quanto riguarda il tema di fondo, ma come forse i fan più accaniti sapranno,ha sempre avuto un certo tocco nel trattare il dibattito fra scienza e fede, e quest'episodio non è certo da meno. Diretto da Jonathan Frakes (il celebre William Riker di The Next Generation, che ha già curato nella prima stagione "Despite Yourself") e scritto da Sean Cochran, Akiva Goldsman ("The Vulcan Hello" e "Will You Take My Hand?") e Vaun Willmott (Dominion), l'episodio continua la missione della USSalla ricerca dei segnali rossi, fra nuovi dubbi e scelte difficili.2x01 "BROTHER"-Questioni di famiglia: L'episodio si apre con laancora nello spazio e ...