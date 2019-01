cittadellaspezia

: #sportspezia #laspezia #speziacalcio #serieB - Spezia-Cremonese e quel sorteggio che portò al cospetto di M… - cdsnews : #sportspezia #laspezia #speziacalcio #serieB - Spezia-Cremonese e quel sorteggio che portò al cospetto di M… - Lega_B : RT @acspezia: Luca Mora in conferenza in vista di Spezia-Cremonese: - acspezia : Luca Mora in conferenza in vista di Spezia-Cremonese: -

(Di martedì 29 gennaio 2019) La- Dagli anni Trenta in poi, con la sola eccezione degli anni Novanta,si sono sempre incontrate almeno una volta in ogni decennio. Dieci volte in serie B, nove in serie C ...