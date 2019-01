Serie C | Consiglio direttivo | temi e deleghe

calcioweb.eu

: La nota populista della Presidenza del Consiglio sul caso #SeaWatch. Una serie di illazioni (già smentite dai fatti… - giornalettismo : La nota populista della Presidenza del Consiglio sul caso #SeaWatch. Una serie di illazioni (già smentite dai fatti… - mante : Notizia curiosa. Il Team difitale dipende già ora dalla Presidenza del Consiglio e già ora è composto da grandi esp… - sawyerhollygdr : RT @aurichella99: Ho iniziato la serie convinta che sarebbe stata una cavolata, l’ho finita in una notte e me ne sono innamorata La consig… -

(Di martedì 29 gennaio 2019) In data odierna a Roma si è tenuto ildella Lega Pro. E’ stato presentato il Protocollo d’Intesa sottoscritto con ilNazionale Forense per la creazione di varie tipologie di sinergie in ambito formativo e di ricerca. Si è parlato poi dell’imminente inizio, il prossimo 4 febbraio a Torino, del Progetto “Il Pallone d’Italia” con le sei tappe di formazione create di concerto con il Ministero dell’Interno ed al quale parteciperanno i club di Lega Pro, i Prefetti, i Questori, i Sindaci e le forze dell’ordine del territorio.Tra i vari punti all’ordine del giorno trattati in evidenza leper la prima volta sono state formalmente assegnate ai singoli consiglieri:– Al consigliere Noto la delega al marketing e commerciale;– Al consigliere Ranucci la delega al personale di Lega;– Al consigliere Andreoletti la delega al ...