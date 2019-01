Napoli | non solo formiche | ' In quell' ospedale napoletano mi hanno salvato la vita'

Il Cornetto Algida compie 60 anni : non tutti sanno che è nato a Napoli : Domani, per celebrare i primi 60 anni, a Salerno si terrà l'Ice Cream Party più grande del mondo, degustazione collettiva organizzata per cercare di entrare nel Guinness dei Primati, in ...

Napoli - Barella non si molla : rilancio di De Laurentiis. Ecco l’offerta : Napoli Barella – Il mercato di gennaio entra nel vivo e il Napoli vuole essere il protagonista della rincorsa scudetto con la Juventus, ora, distante a 9 punti. Nicolò Barella, centrocampista del Cagliari, è da tempo nel mirino della SSC Napoli. Piace a Giuntoli e a tutta la dirigenza partenopea, essendo anche fra i migliori per rendimento della stagione in […] L'articolo Napoli, Barella non si molla: rilancio di De Laurentiis. Ecco ...

Spal - il presidente svela : «Su Lazzari non solo il Napoli - ma a gennaio non si muove» : ROMA - Grande vittoria in rimonta della Spal sul campo del Parma nell'ultimo turno di Serie A. Simone Colombarini , presidente del club di Ferrara, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ...

Coppa Italia - Milan-Napoli – Gattuso non ha dubbi : “Piatek come Tomasson! Bakayoko un punto fermo - Biglia e Caldara quasi pronti” : Intervistato da Milan Tv, Gattuso ha fatto il punto della situazione sulla sfida di Coppa Italia contro il Napoli, secondo impegno ravvicinato contro i partenopei dopo la sfida in Serie A Dopo l’impegno di campionato, una particolarità del calendario, regala un secondo atto di Milan-Napoli a distanza di pochi giorni, questa volta in Coppa Italia. Ai microfoni di Milan Tv, l’allenatore rossonero, Gennaro Gattuso, ha fatto il ...

Coppa Italia - per Milan-Napoli non convocati Hysaj e Albiol. Torna Allan : Domani sera, gara unica Il Napoli ha diramato la lista dei convocati per Milan-Napoli di Coppa Italia, in programma domani sera a San Siro. Quarti di finale, gara unica. Non ci sono Albiol e Hysaj che hanno accusato un legger affaticamento e, scrive il Napoli sul sito, “a scopo precauzionale non saranno del match”. Torna Allan e c’è anche il giovane Gaetano. I convocati: Meret, Ospina, Karnezis, Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Luperto, ...

Giornata della memoria - il sindaco : 'Napoli non complice dei disumani' : 'Ieri è stata una bellissima pagina di Napoli e oggi nella Giornata della memoria pensare a Napoli significa anche ricordare che cosa è stata questa città nella storia e cosa vuole essere oggi: non ...

Nel Napoli non tutti hanno capito che la stagione del compitino è finita : Non li aveva mai schierati insieme dall’inizio Al coraggio di Ancelotti non è seguito quello dei suoi calciatori. Lo abbiamo scritto chiaramente ieri sera. Ancelotti sta cercando, possibilmente senza strappi, di allargare i confini del Napoli. Una squadra che è stata abituata a giocare allo stesso modo e i cui interpreti incontrano troppe difficoltà quando si allontanano dal loro fazzoletto di terra. Ieri sera, Ancelotti ha per la prima ...

Milan-Napoli 0-1 - pagelle / Le sperimentazioni di Carlo non si fermano : OSPINA. Il Gatto Ospinik s’immola con ardore e rimedia pure qualche calcione di troppo. Per tutte, la parata al 78’ che strozza il grido in gola a Musacchio e all’intero stadio meneghino – 7 Il salvataggio su Musacchio – bellissimo ed equiparabile ad un gol – arriva dopo che il nostro è stato travolto da un camion nero di nome Koulibaly. Si fa male ma non molla. Il migliore in campo: sempre preciso e attento su ogni conclusione – 7 MALCUIT. Nel ...

Napoli - Ospina in porta fa miracoli Mertens fuori condizione non incide : Inviato a Milano Considerando l'incredibile batteria di attaccanti che si è vista in campo a San Siro, fa un certo effetto non solo non aver visto neppure un gol ma pure di aver contato davvero sulle ...

Milan - Piatek subito da applausi. Il Napoli d'attacco non punge : TOP - L'esordio di Piatek. Poco più di un quarto d'ora che accende i sogni dei tifosi Milanisti. Perché Krzysztof mostra subito qualche buon numero, suggerendo subito la profondità a Rodriguez e ...

Il Napoli contesta l'espulsione di Fabian Ruiz : "Pallonata - non fallo di mano" : Il Napoli contesta la decisione di Doveri che al 48' del secondo tempo della sfida contro il Milan ha espulso Fabian Ruiz . La società azzurra dopo la fine del match ha pubblicato un tweet ironico: "...

Milan e Napoli non graffiano - Juve e inseguitrici felici - : Il Milan non riesce a vincere la 'maledizione Napoli ', che i rossoneri non battono tra San Siro e San Paolo da quattro anni, ma costringe ancora allo 0-0 gli azzurri, come nella partita dello scorso ...

Serie A - Milan-Napoli 0-0 : Piatek e Milik non sfondano - solo un punto per Ancelotti : MILANO - Tanto rumore per nulla a San Siro , dove nel terzo anticipo della 21esima giornata di Serie A era grande l'attesa per un Milan - Napoli denso di spunti: dai rientri di Insigne e Koulibaly al ...

Milan-Napoli finisce 0-0 - entra Piatek ma non decide : Carlo Ancelotti non va oltre lo 0-0 con il suo Napoli nel primo ritorno a San Siro da avversario del Milan. Non solo ma il tecnico nel finale è stato anche espulso. Un risultato che consente agli azzurri di accorciare a -8 le distanze dalla Juve, in attesa dell'impegno dei bianconeri domenica sera c