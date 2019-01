“Mai stato single” concerto-evento di Jovanotti

ilfogliettone

(Di mercoledì 30 gennaio 2019) Maisingle, è il titolo che Lorenzoha scelto per un set speciale, unico: uninedito, creato solo per l`appuntamento con Radio Italia Live che lo proporrà in onda in contemporanea in radio, in tv, in streaming e su Real Time, il prossimo 30 gennaio alle 23:30. Maisingle, è un set di canzoni che non sono mai state "singolo". Brani che per il grande pubblico di Lorenzo sono già la colonna sonora di una vita e che finalmente trovano una luce tra le tante hit della sua produzione. L`entusiasmo per un`idea così nuova e così straordinariamente riuscita, ha indotto Universal a rendere il live disponibile dopo la messa in onda radio e tv. Da giovedì 31 gennaio infatti, Maisingle sarà disponibile su Apple Music e dal 15 febbraio sarà poi su tutte le piattaforme streaming."Nessuna di queste canzoni è mai stata singolo, neanche per un minuto. Alcune di ...