Le Iene | speciale revisionista sulla strage di Erba | «Rosa e Olindo due innocenti

davidemaggio

: Non perdetevi stasera Lo Speciale #LeIene sulla strage di Erba - redazioneiene : Non perdetevi stasera Lo Speciale #LeIene sulla strage di Erba - zazoomnews : Le Iene Speciale su Rosa e Olindo: Stasera su Italia 1 - #Speciale #Olindo: #Stasera #Italia - daringtodo : Non perdete lo speciale di stasera de #LeIene sulla #stragediErba, in onda su #Italia1 in prima serata. -

(Di martedì 29 gennaio 2019) Ledi, dueall’ergastolo?». Lepresentano in prime time unodal titolo eloquente, prosecuzione di un’inchiestadiavviata lo scorso anno da Antonino Monteleone. Il giornalista, che sarà alla conduzione dell’approfondimento in onda stasera su Italia1, tornerà ad occuparsi del caso di cronaca per il quale i coniugiRomano eBazzi, vicini di casa delle vittime, stanno scontando l’ergastolo. La tesi di fondo è nota: nonostante tre gradi di giudizio davanti a 26 giudici, ci sarebbero anomalie e testimonianze in grado – secondo Le– di far vacillare le verità processuali.Nello“Lepresentano:, dueall’ergastolo?” verranno ripercorsi i momenti chiave della vicenda e tutte le anomalie finora emerse. ...