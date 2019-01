Colpo di scena | Ida torna al trono over Ed ecco come reagisce Riccardo

Colpo di scena! Gemma Galgani Non Piace Più! I Dati Auditel Parlano Chiaro! : A Uomini e Donne vi è stato un vero e proprio Colpo di scena incredibile! Il pubblico televisivo si è stancato di Gemma Galgani! I numeri Parlano Chiaro! Ecco cosa sta accadendo! Uomini e Donne: le storie d’amore di Gemma Galgani hanno stancato il pubblico televisivo? I Dati Auditel svelano una verità inquietante! A quanto pare l’inizio del nuovo anno, per Gemma Galgani non è iniziato con una nuova stella. Per quale motivo vi ...

Domenica In : Colpo di scena per Mara Venier nel nuovo orario : Mara Venier, ascolti 27 gennaio: cala la prima parte di Domenica In “breve” Non è stata seguita come nelle precedenti settimane ieri, 27 gennaio 2019, la prima parte di Domenica In: con la Santa Messa del Papa trasmessa in diretta da Panama (in video dalle 14.00 alle 15.45 circa), Mara Venier è dovuta partire con quasi due ore di ritardo. L’orario inizialmente previsto per l’inizio della puntata di Domenica In di ieri era ...

Calciomercato Lazio - Colpo di scena nell’operazione Lukaku : saltato il trasferimento al Newcastle : Il mancato accordo sull’ingaggio ha determinato l’esito negativo della trattativa, il giocatore belga dunque torna a Roma Jordan Lukaku resta alla Lazio, è saltato infatti il trasferimento dell’esterno belga al Newcastle. Nonostante l’accordo raggiunto tra club, l’esterno farà ritorno in Italia per non aver trovato l’accordo sull’ingaggio con la società inglese. Intesa contrattuale saltata e ...

Parma - Colpo di scena : il Paok blocca la trattativa per El Kaddouri : colpo di scena per Omar El Kaddouri : non torna in Italia, almeno non ora. Stando a quanto riferito da Sky Sport infatti, quando tutto sembrava ormai fatto, il presidente del Paok ha deciso di fermare la trattativa con il Parma . I greci si giocano il titolo nazionale e proprio per la delicatezza del ...

Allan - ennesimo Colpo di scena - : ennesimo colpo di scena legato ad Allan, il centrocampista del Napoli per il quale il Paris Saint Germain si è fatto avanti senza però riuscire a trovare la quadra, almeno fino a oggi: Carlo Ancelotti ...

Nuovo Colpo di scena in casa Ferrari - prosegue la ristrutturazione del Cavallino : un altro fedelissimo lascia Maranello : Nuovi cambiamenti in casa Ferrari dopo l’arrivo di Mattia Binotto sul ponte di comando, prosegue la ristrutturazione dell’organigramma del Cavallino Dalla scorsa stagione sportiva molte cose sono cambiate a Maranello, a partire dal capo della Gestione Sportiva. Salutato Maurizio Arrivabene, sul ponte di comando è salito Mattia Binotto, diventato ufficialmente team principal ormai da qualche settimana. LaPresse/Photo4 L’ex ...

Sospeso il giudice Foti. Colpo di scena inaspettato a Forum. Da anni era al famoso tribunale televisivo. Cosa è successo : Lo abbiamo imparato a conoscere in questi ultimi dieci anni, periodo in cui è stato giudice della trasmissione Forum. Parliamo di Francesco Foti, che è stato intercettato dalla Guardia di Finanza nell’ambito di un’inchiesta che coinvolge un avvocato finito in manette. Il giudice parla, come scrive Live Sicilia, di fondi all’estero, falsi finanziamenti, transazioni, riciclaggio, soldi da lavare. Persino di pentiti e “dei ...

Isola dei Famosi - Alvin è la talpa del gruppo : Colpo di scena nella puntata di esordio : Tutto pronto per la partenza della nuova edizione dell'Isola dei Famosi 2019 che vedrà alla conduzione ancora una volta Alessia Marcuzzi, coadiuvata quest'anno in studio da due nuove opinioniste, Alba Parietti e Alda D'Eusanio. Sulle spiagge dell'Honduras sbarcheranno sedici naugraghi a cui si aggiungerà anche il vincitore di 'Saranno Isolani' il format di Mediaset creato prima dell'inizio del reality. Tutti verranno presentati al pubblico ...

Colpo di scena : post Draghi - Tria apre a candidatura falco tedesco Weidmann a guida Bce : Colpo di scena: il ministro dell'economia del governo M5S-Lega non è poi così contrario alla possibilità che sullo scranno più alto della Bce , dopo le dimissioni di Mario Dragh i, si sieda il falco tedesco Jens Weidmann. E' quanto ...

Inter - svolta Icardi : svelata l'offerta - c'è un Colpo di scena - : La trattativa per il rinnovo di Mauro Icardi è ad una svolta. Secondo quanto riporta Sportmediaset, nelle ultime ore per sbloccare lo stallo è Intervenuta direttamente la famiglia Zhang , padre e ...

Isola dei Famosi - Colpo di scena : Alvin è l'inviato-talpa - la produzione ha mentito : Manca davvero pochissimo all'inizio della nuova stagione dell'Isola dei Famosi 2019. Da un po' di giorni sono stati svelati i nomi dei concorrenti, delle opinioniste e dell'inviato speciale. Qualcosa, però, non è stato rivelato. La produzione, infatti, ha mentito proprio su quest'ultimo. A quanto pare, il vero inviato non sarà Filippo Nardi ma sarà nuovamente Alvin. Giovedì sera, infatti, rivelerà di essere l'inviato-talpa del reality ...

Isola Dei Famosi - inviato ufficiale non è Filippo Nardi : Colpo di scena : Isola Dei Famosi news, colpo di scena: l’inviato ufficiale non sarà Filippo Nardi. Poi la novità del ‘Cocco d’oro’ L’Isola dei Famosi è pronta a sbarcare su Canale 5 con la nuova edizione. Il 24 gennaio 2019, data della prima puntata, è ormai alle porte. Oggi, si è svolta la conferenza stampa di presentazione del reality […] L'articolo Isola Dei Famosi, inviato ufficiale non è Filippo Nardi: colpo di scena ...

Isola dei famosi - Colpo di scena dalla Marcuzzi : 'C'è una spia tra i concorrenti' - programma sconvolto : All' Isola dei famosi abbiamo scherzato. Clamoroso colpo di scena nella conferenza stampa di presentazione del reality di Canale 5 che partirà giovedì 24 gennaio: all'inizio della prima puntata a ...

Isola dei famosi - Colpo di scena dalla Marcuzzi : "C'è una spia tra i concorrenti" - programma sconvolto : All'Isola dei famosi abbiamo scherzato. Clamoroso colpo di scena nella conferenza stampa di presentazione del reality di Canale 5 che partirà giovedì 24 gennaio: all'inizio della prima puntata a collegarsi dall’Honduras con Alessia Marcuzzi sarà Filippo Nardi, ma nel corso della puntata si scoprirà