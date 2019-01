huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: Ambulante senza licenza e scippatore: chi è Badre Tony, l'assassino del piccolo Giuseppe - SignorAldo : RT @HuffPostItalia: Ambulante senza licenza e scippatore: chi è Badre Tony, l'assassino del piccolo Giuseppe - HuffPostItalia : Ambulante senza licenza e scippatore: chi è Badre Tony, l'assassino del piccolo Giuseppe - marino29b : RT @Riri192613: #Cardito Il #tunisino che ha ammazzato il piccolo Giuseppe di soli7anni e massacrato la sorellina soloxché figlidi1altro uo… -

(Di martedì 29 gennaio 2019) Nato in Italia da padre tunisino e madre italiana,Essobti ha 24 anni. Sulla sua testa pesa l'accusa di omicidio volontario: è stato lui stesso a confessare l'uccisione del, il bimbo di 7 anni figlio della compagna, e ferito gravemente la sorellina di 8. Lo avrebbe fatto, scrivono i quotidiani, perché il bimbo avrebbe rotto la sponda del letto appena comprato.Chi è- Del 24enne di Cardito, in provincia di Napoli, si hanno poche informazioni. Si sa che l'uomo svolgeva la sua attività di venditore, ma. Il Corriere della Sera scrive che "Essobti è uno che è sempre vissuto ai margini della legalità".Nella sua fedina penale ci sarebbero già arresti e denunce per scippi e furti, a cui si aggiunge adesso la più grave accusa di omicidio.La madre si chiama Valentina ...