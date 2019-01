Scuola | addio lezioni da un’ora | gli alunni fanno 10 minuti di pausa A Piandimeleto

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 28 gennaio 2019)alla lezione da sessanta. All’istituto comprensivo di(Pesaro) i bambini hanno diritto a diecidiogni ora. Si chiama Mof, il metodo adottato per la prima volta in Italia da questae significa modello organizzativo finlandese. L’idea, infatti, è “copiata” dalla Finlandia dove i bambinicinquantadi lezione. Ma non basta. Aoltre a ridurre il tempo dedicato all’apprendimento per lasciare uno spazio di relax ai bambini hanno deciso di adottare un nuovo modello di organizzazione didattica: in una giornata non sipiù materie diverse ma la settimana è divisa in due giorni e mezzo dedicati alle materie umanistiche e altri due giorni e mezzo per fare scienze, matematica, geografia e motoria. Una proposta, quest’ultima, nata da una sperimentazione portata avanti da Raffaele Ciambrone, pedagogista e funzionario ...