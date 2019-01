Salvini a Macron | rimandi in Italia i terroristi

Macron : "Di Maio e Salvini? L'Italia merita leader all'altezza della sua storia" : Le critiche alla Francia dei vicepremier italiani Matteo Salvini e Luigi Di Maio sono "irrilevanti" secondo il presidente...

Macron : "Salvini e Di Maio? L'Italia merita altri leader" : "Le parole di Di Maio e Salvini? Non hanno alcun interesse. Non risponderò; è la sola cosa che si aspettano. Il popolo italiano merita dei leader all’altezza della sua storia". Per la prima volta Emmanuel Macron ha commentato le accuse di Salvini e Di Maio ed ha preferito non entrare nel merito della questione, senza però nascondere il suo disprezzo nei confronti dei due vicepremier italiani. A stretto giro è arrivata la replica di Luigi Di ...

Di Battista contro Salvini : “Ultimatum al Venezuela? Una stronzata. Ridicolo come Macron qualsiasi”. Lui : “Parla a vanvera” : “Firmare l’ultimatum Ue al Venezuela è una stronzata megagalattica. E mi meraviglio di Salvini che fa il sovranista a parole ma poi avalla, come un Macron o un Saviano qualsiasi, una linea ridicola“. Così Alessandro Di Battista su Facebook ha attaccato il ministro dell’Interno. Immediata la risposta del capo del Viminale. “Di Battista ignora e parla a vanvera. Prima tornano diritti, benessere e libertà in Venezuela, ...

Ministero esteri Francia : inaccettabili dichiarazioni di Salvini su Macron e la Francia - : Questo cambia la situazione politica in Francia? Non credo. Pertanto, queste sono dichiarazioni inutili… e, ovviamente, scortesi", ha detto Loiseau in un briefing mercoledì. Secondo lei, ...