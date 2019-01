Passione e business | ecco il modello Atalanta

Pizza - Passione planetaria : business da 15 miliardi all'anno per l'Italia : Con un fatturato stimato in 15 miliardi di euro all'anno la Pizza si conferma un tesoro del Made in Italy , simbolo del successo della dieta mediterranea nel mondo. E' quanto afferma Coldiretti in occasione della prima Giornata internazionale della Pizza dopo che l'Unesco ha proclamato l'arte dei Pizzaioli patrimonio immateriale dell'umanità. La Pizza, ...