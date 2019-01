Oroscopo di febbraio dei primi sei segni | complicazioni per il Cancro e per la Vergine

Oroscopo 8 febbraio : amore a gonfie vele per lo Scorpione : In questo venerdì 8 febbraio 2019 troviamo la Luna transitare dapprima nel segno dei Pesci per poi spostarsi alle 16:00 verso il segno dell'Ariete. Plutone, Saturno e Venere in Capricorno. Marte ed Urano retrogrado in Ariete. Giove in Sagittario e Nettuno in Pesci. Nodo Lunare in Cancro nella dodicesima casa. Cancro top Ariete: pur con la Luna nel loro segno dal pomeriggio, la giornata potrebbe risultare parecchio nervosa per i nativi. Poco ...

Oroscopo febbraio : mese di riscossa per Cancro - Bilancia e Leone - Acquario in crisi : Cosa porterà di interessante il nuovo mese? A dare una risposta, sperando possa essere quanto più esatta possibile, l'Oroscopo di febbraio. Ad essere sottoposti alla valutazione approfondita da parte dell'Astrologia, tutti i dodici segni dello zodiaco. Ad avere un pronostico ottimale, volendo in questo caso fare una prima valutazione generale, saranno soprattutto quelli del Cancro, del Leone e della Bilancia. Questi tre simboli astrali avranno ...

Oroscopo di febbraio per Ariete - Toro e Gemelli : problemi di salute legati al freddo : Con l'inizio di un nuovo mese, tutti i segni dello Zodiaco devono fare i conti con nuove congiunture astrali e nuovi posizionamenti dei pianeti, che hanno una certa influenza sul nostro comportamento e sulla nostra vita in senso lato. Cosa devono aspettarsi dal mese di febbraio Ariete, Toro e Gemelli? Che tipo di cambiamenti dovranno adottare nel mese di febbraio per fronteggiare le varie problematiche della vita? Ariete, fate attenzione a non ...

Febbraio - Oroscopo Paolo Fox : le previsioni del mese prossimo : oroscopo Febbraio 2019 di Paolo Fox: previsioni astrologiche del mese, segno per segno Mancano solo pochi giorni all’arrivo del mese di Febbraio, del quale le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox le ha anticipate sull’ultimo numero di DiPiùTv: sulla rivista sono infatti disponibili le sue previsioni dello zodiaco di tutti i giorni compresi tra il 26 gennaio e l’1 Febbraio, ma per ciascuno dei 12 segni zodiacali Paolo Fox ha ...

Oroscopo del 7 febbraio : giornata positiva per Pesci e Cancro : Giovedì 7 febbraio la Luna e Nettuno saranno nel segno dei Pesci, Urano e Marte in Ariete. Venere, Plutone e Saturno saranno in Capricorno, Giove in Sagittario e il Nodo Lunare in Cancro nella nona casa. Di seguito le previsioni per i 12 segni zodiacali. Ariete testardo Ariete: giovedì vedrà i nativi essere poco concilianti con partner e famiglia d'origine, prediligendo un atteggiamento cocciuto e testardo. Toro: giornata da stand-by. Gli ...

Oroscopo 3 febbraio : passione per Gemelli - tradimenti per Sagittario : Lo zodiaco di domenica 3 febbraio prevede una giornata con un alto tasso erotico per i Gemelli, mentre ci saranno delle discussioni all'orizzonte per la Bilancia e dei tradimenti per il Sagittario. Meglio la Vergine e il Cancro. Oroscopo dall'Ariete alla Vergine Ariete: sarà una domenica di relax, di soddisfazione e di equilibrio con il partner. Anche se leggermente "piantagrane" il lavoro non sarà particolarmente determinante per il vostro ...

Oroscopo Toro - febbraio : mese speciale per l'amore : In arrivo il mese di febbraio. Leggiamo le previsioni astrologiche che riguardano il segno del Toro con l'Oroscopo sul lavoro, amore e salute per il periodo compreso tra l'1 ed il 28 febbraio. Di seguito, consigli per affrontare bene il secondo mese del 2019. L'inizio dell'anno per il segno del Toro è stato positivo, con molti pianeti in ottimo aspetto, avete vissuto un buon momento di recupero. In campo sentimentale il cielo è stato ideale per ...

Oroscopo Cancro - febbraio : tensioni amorose per il segno : In arrivo il mese di febbraio. Quali sono le previsioni del secondo mese dell'anno? Scopriamo le stelle, con l'Oroscopo su lavoro, amore e salute per tutti i nati sotto il segno del Cancro. A gennaio tutti i nati Cancro hanno vissuto dei momenti complessi da gestire, soprattutto in campo sentimentale; questo ha causato tensioni e agitazioni che si sono riversate sul lato salutare. Per quanto riguarda il campo professionale, non sono mancate ...

Oroscopo Gemelli - febbraio : ripresa nel lavoro : Il mese più corto dell'anno sta per cominciare. Quali sono le previsioni astrologiche di febbraio per tutti i nati sotto il segno dei Gemelli? Di seguito lavoro, amore e salute per quanto riguarda il periodo compreso tra il primo e il 28 febbraio 2019. Presenti anche consigli e modi per affrontare al meglio il nuovo periodo dell'anno. A gennaio per i nati Gemelli ci sono state delle complicazioni riguardanti il lato sentimentale. Vi siete ...

Oroscopo Branko febbraio 2019 : le previsioni zodiacali complete : Branko, Oroscopo di febbraio: le previsioni astrologiche di tutti i segni zodiacali A pochissimi giorni dall’arrivo del mese di febbraio 2019, riveliamo alcune delle previsioni dell’Oroscopo di Branko, tratte dal libro “Branko 2019 – Calendario Astrologico”, che il re delle stelle ha pubblicato qualche tempo fa, nel quale sono contenute ovviamente le sue previsioni dell’Oroscopo di febbraio e di tutti gli ...

Oroscopo Ariete - febbraio : periodo di riscatto professionale : Inizia il secondo mese dell'anno. Cosa prevedono gli astri e le stelle per tutti i nati sotto il primo segno dello zodiaco per quanto riguarda il periodo compreso tra il primo ed il 28 febbraio 2019? Di seguito, le previsioni con consigli e l'Oroscopo con amore, lavoro e salute dell'Ariete. Il mese di gennaio è stato positivo per il segno, sia l'amore che il lavoro hanno visto una buona partenza. Con Marte e Giove in aspetto positivo, avete ...

Oroscopo della settimana dal 28 gennaio al 3 febbraio : buon momento per l'Ariete : Il mese di gennaio si conclude ed inizia quello di febbraio. Scopriamo quali sono le previsioni dei dodici segni zodiacali per quanto riguarda l'amore, il lavoro e la salute nel periodo compreso tra lunedì 28 gennaio e domenica 3 febbraio. L'Oroscopo per tutti i segni Ariete: in campo sentimentale è un momento di forza per il segno. Giornate particolarmente interessanti saranno quelle di inizio settimana. Per quanto riguarda il quello ...

Oroscopo Paolo Fox Mezzogiorno in Famiglia dal 28 gennaio al 3 febbraio : Oroscopo e classifica di Paolo Fox a Mezzogiorno in Famiglia: previsioni settimanali Come si potrebbe affrontare la settimana senza l’Oroscopo e la classifica di Paolo Fox a Mezzogiorno in Famiglia? Ecco quindi i segni in fondo alla classifica con le previsioni dal 28 gennaio al 3 febbraio. Al dodicesimo posto il segno della Vergine: avranno un febbraio eccezionale. Settimana di tormento prima dell’estasi. gennaio è stato un mese ...

