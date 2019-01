Orietta Berti sopracciglia tatuate | la reazione del marito Osvaldo

Orietta Berti : "Mi sono tatuata le sopracciglia. Osvaldo voleva ammazzarmi" : Potrebbe essere definito un tatuaggio di comodità. Protagonista Orietta Berti, che ha deciso di marchiarsi le sopracciglia: “Le ho tatuate l’altro giorno. Mi ero stancata di star lì tutti i giorni a farmi il trucco”, ha rivelato la cantante a Che tempo che fa.La Berti ha confidato che la decisione non è stata accolta con piacere in famiglia: “Osvaldo mi voleva ammazzare”. Le sopracciglia dell’artista di Cavriago erano disegnate. Un ...

MotoGp – Valentino Rossi incontra Orietta Berti - il post social della cantante è speciale : “vincere tutto col sorriso lo ha reso ancora più grande” [GALLERY] : Valentino Rossi incontra Orietta Berti: il post social della cantante italiana dopo lo scatto col Dottore Valentino Rossi è una vera e propria star: il Dottore è stato ospite ieri sera di Fabio Fazio a Che Tempo che Fa, tenendo incollati al televisore tantissimi telespettatori. Simpatico, esilarante e sempre con la battuta pronta, il nove volte campione del mondo ha avuto il potere di attirare tantissime persone non appassionate di motori ...

ORA O MAI PIÙ 2019/ Anticipazioni - duetti e diretta seconda puntata : Orietta Berti pronta per una nuova sfida : Ora o mai più 2019: Anticipazioni, duetti e diretta seconda puntata del programma condotto da Amadeus. Ci saranno otto guest star, scopriamo chi sono

"Vipera" - "No - un cobra" : lite tv tra Orietta Berti e Rettore : Un duro scambio di battute tra Orietta Berti e Donatella Rettore. Il tutto davanti alle telecamere di 'Ora o mai più'. Nel corso dell'ultima puntata dello show condotto da Amadeus la Berti ha cantato ...

Ora o mai più - Amadeus suda freddo. Rissa in diretta tra Orietta Berti e Donatella Rettore : "Quello che odio" : Rissa tra primedonne a Ora o mai più. Orietta Berti e Barbara Cola hanno duettato sulle note di L'amore diventa poesia nella prima puntata del talent-vip di Amadeus su Raiuno. Tra i giudici, una severissima Donatella Rettore ha bocciato la concorrente con un giudizio spietato: "Questo è tutto ciò ch

Ora o mai più - Amadeus suda freddo. Rissa in diretta tra Orietta Berti e Donatella Rettore : 'Quello che odio' : Rissa tra primedonne a Ora o mai più . Orietta Berti e Barbara Cola hanno duettato sulle note di L'amore diventa poesia nella prima puntata del talent-vip di Amadeus su Raiuno . Tra i giudici, una ...

Orietta BERTI/ Video - dalla musica alla posta del cuore : è lei la vera diva dello show? - Domenica In - : ORIETTA BERTI, ospite di Domenica In, è la protagonista dell'angolo dedicato alla posta del cuore. Forte del suo legame con il marito Osvaldo...

Domenica In - la Befana fa esplodere Mara Venier e Orietta Berti : chi c'è dietro quel naso finto : Una puntata 'over 65' a Domenica In . Qualcuno ha definito così, ironicamente, il parterre di ospiti di Mara Venier ma ciò nulla toglie al divertimento in studio. Momento clou della prima ora il ...

Domenica In/ Anticipazioni : Orietta Berti e Katia Ricciarelli ospiti di Mara Venier - ultima puntata dell'anno : Prosegue in "solitaria" la nuova puntata di Domenica In, in onda anche oggi a partire dalle 14 sulla rete ammiraglia di Casa Rai.

Domenica In – Sedicesima puntata del 30 dicembre 2018 – Katia Ricciarelli - Orietta Berti tra gli ospiti. L’oroscopo del nuovo anno. : Mara Venier è tornata a Domenica In. La zia di tutti è tornata al suo programma del cuore, al suo primo amore, quello che le ha dato la grande popolarità e tanto successo. E il programma è tornato ai fasti di un tempo: finalmente dopo anni una struttura precisa, una scenografia e uno studio degni […] L'articolo Domenica In – Sedicesima puntata del 30 dicembre 2018 – Katia Ricciarelli, Orietta Berti tra gli ospiti. L’oroscopo del ...