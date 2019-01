Non è l’Arena lite furiosa tra Luxuria e la Santanchè

people24.myblog

(Di lunedì 28 gennaio 2019) Al programma “Non è” condotto da Massimo Giletti è andata in onda unafuribonda tra Vladimire Daniela. «Con tutti gli interventi che hai fatto sei più tra…..s di me». Vladimirrisponde per le rime a Daniela Santanché. Si parla della partecipazione dell’ex parlamentare di Rifondazione comunista alla trasmissione di Rai 3 “Alla lavagna”, dove ha spiegato a un pubblico di bambini delle elementari di come fin da piccola si sentisse una femminuccia anziché un maschietto. Una lezione sul “genere” che ha scatenato polemiche nella destra.è stata accusata di «insegnare ai bambini a diventare tra….s». «In natura ci sono maschio e femmina. Lei, con tutto il rispetto, ha il pe…..e e quindi è un maschio», dice la Santanché. «Com’è peggiorata», replica un’esterrefatta. E attacca: «Non mi parli proprio ...