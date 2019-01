Nek ' A Sanremo con un brano sull' amore totale Io l' ho sperimentato nella fede con la

Festival di Sanremo 2019 - rivelato il cast ufficiale : ci saranno Nek - Il Volo ed Irama : Siamo a Natale ma sono già in molti ad attendere con trepidazione l'arrivo di febbraio e del Festival di Sanremo 2019. La massima competizione canora italiana, infatti, avrà luogo, come da tradizione, nella città ligure tra il 5 ed il 9 febbraio, quando i big e le nuove voci della musica italiana si sfideranno con i loro inediti per aggiudicarsi l'ambito titolo di vincitore della kermesse. A tal riguardo vi segnaliamo che, nelle scorse ore, ...

Pippo Baudo e Fabio Rovazzi hanno avuto il compito di rendere pubblici i nomi dei 22 artisti che il prossimo febbraio si sfideranno sul palco dell'Ariston: a questi "Big", si sono aggiunti i due ragazzi che hanno vinto Sanremo Giovani, Einar e Mahmood. I cantanti che animeranno il Festival 2019, saranno tanti e diversi tra loro: dalle "veterane" Loredana Bertè e Patty Pravo, agli idoli dei giovanissimi (Ultimo, Irama e Achille Lauro).

Sono Federica Carta e Shade con 'Senza farlo apposta', Patty Pravo e Briga con 'Un po' come la vita', Negrita con 'I ragazzi stanno bene', Daniele Silvestri con 'Argento vivo', Ex Otago con "Solo una canzone", Achille Lauro

