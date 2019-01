NBA | Kevin Durant torna a OKC per il ritiro della maglia a Nick Collison

NBA - Kevin Durant dà bastone e carota a Doncic : “medie da All Star - ma è stato avvantaggiato” : NBA, Kevin Durant ha detto la sua in merito al possibile approdo di Doncic all’All Star Game nel suo anno da rookie Kevin Durant si unisce al coro di coloro i quali vorrebbero Luka Doncic all’All Star Game. Le cifre del talento sloveno non mentono ed anche Durant lo riconosce, ma l’ala degli Warriors non ha lesinato anche qualche stoccata parlando ad Espn: “Con 20 punti, sei rimbalzi e sei assist di media potrebbe ...

NBA - votazioni All-Star Game : Kevin Durant fuori dal quintetto a Ovest : In una Lega piena zeppa di talento, il rischio è quello di perdere dei pezzi e dei grandi campioni per strada. Soprattutto quando tocca andare a fare il conto finale dei voti in vista dell'All-Star ...

NBA – Kevin Knox chiama Durant : “sarebbe fantastico averlo ai Knicks - è il mio giocatore preferito” : Kevin Knox si mostra elettrizzato all’idea di poter avere Kevin Durant dopo la free agency della prossima estate: il rookie dei Knicks spende parole d’elogio per la stella degli Warriors Il mercato dei free agent della prossima estate sarà caldissimo. Fra i tanti grandi nomi che resteranno senza contratto, c’è quello di Kevin Durant che spicca su tutti. Il motivo, oltre alle incredibili qualità del giocatore, risiede nel fatto che il ...

NBA – Kevin Love lontano dal rientro ma non dai Cavs : “voglio restare ed essere in buona salute” : Kevin Love ancora lontano dalla ritorno in campo ma conferma la sua volontà di restare ai Cleveland Cavaliers Sulla pessima stagione dei Cleveland Cavaliers, oltre a diversi altri fattori come l’addio di LeBron James, obiettivi fin troppo alti (playoff) e il talento sovrastimato del rookie Sexton, pesa tanto l’assenza di Kevin Love. Il nuovo volto della franchigia é fuori da ottobre per un problema al piede, operato poi nel ...

NBA – Kevin Durant non ha dubbi : “free agency? Deciderò io in base ai soldi - nessuno può reclutarmi” : Kevin Durant non ha dubbi in merito al suo futuro: da free agent sceglierà in base alle proposte economiche e non ai vari tentativi di reclutamento da parte degli altri giocatori Il futuro di Kevin Durant è ancora abbastanza nebuloso: il giocatore dei Golden State Warriors sarà free agent in estate e deciderà solo a tempo debito quale sarà il prossimo step della sua carriera. Le opzioni sono essenzialmente due: rinnovare con i Golden State ...

NBA – Kevin Garnett non usa mezzi termini : “Anthony Davis? Ai Lakers farà la storia” : Kevin Garnett ha parlato, senza mezzi termini, delle voci di mercato che vorrebbero Anthony Davis in maglia Lakers, consigliando a ‘The Brow’ di trasferirsi subito a Los Angeles Nei giorni scorsi Anthony Davis è finito al centro di diversi rumor di mercato. Il centro dei Pelicans sarebbe sostanzialmente davanti ad un bivio: rinnovare con i Pelicans per un quinquennale da 239 milioni complessivi, il contratto più ricco che una ...

Mercato NBA – All’interno della lega pochi dubbi : i Knicks saranno la prima scelta di Kevin Durant in estate : Diversi addetti ai lavori in NBA hanno dato vita ad un vero e proprio sogno di Mercato: Kevin Durant avrebbe messo i Knicks in cima alle proprie preferenze Frank Isola di ‘The Athletic’ ha fatto un graditissimo regalo di Natale a tutti i tifosi dei New York Knicks. Secondo il giornalista, diversi agenti NBA e altri addetti ai lavori non avrebbero dubbi sul fatto che, in caso di addio ai Golden State Warriors in estate, Kevin Durant avrebbe ...

NBA - serata da record per le stelle di Golden State : Steph Curry a quota 15.000 punti - Kevin Durant supera Larry Bird : Quelle che Steph Curry e Kevin Durant hanno raggiunto questa notte sono solamente due tappe nel percorso ancora lungo delle rispettive carriere, ma nondimeno sono due tappe che meritano di essere ...

NBA - Kevin Durant : "Il basket è arte : MJ e Kobe due geni come Einstein e Beethoven" : Sono i talenti, gli atleti e le menti migliori del mondo intero: solo perché quello che fanno è giocare a pallacanestro, solo perché sono sportivi, la gente non gli dà il giusto peso. Ma loro sono ...

NBA – Warriors - Kevin Durant anticipa la storia : “ritireranno le nostre maglie e ci faranno delle statue” : Kevin Durant anticipa la storia degli Warriors: secondo KD questi Warriors meritano il ritiro delle proprie maglie e delle statue fuori dal palazzetto I Golden State Warriors sono la principale candidata a vincere il titolo a fine stagione. Nonostante un inizio di stagione nel quale hanno raccolto ben 9 sconfitte (e 19 vittorie), la franchigia della Baia, in postseason sembra una spanna (ma anche due) superiore alle principali contender. ...

NBA - Kevin Durant vuole la sua statua al Chase Center : 'Con il threepeat è d'obbligo' : I Golden State Warriors sono tornati a vincere , 4 in fila, , si riaffacciano al vertice della Western Conference , due vittorie in più ma anche una sconfitta in più degli Oklahoma City Thunder, che ...

NBA – Pippen attacca Kevin Durant : “lascia gli Warriors e dimostra di non essere solo un secondo violino” : Scottie Pippen spende parole durissime nei confronti di Kevin Durant: l’ex Chicago Bulls pungola KD sull’argomento free agency e lo spinge a guidare da leader un’altra franchigia Nonostante la regular season sia ancora lunga, c’è chi pensa già alla prossima free agency. Come sempre, chi per lavoro o per diletto pensa al mercato estivo, tiene sempre d’occhio la situazione di possibili free agent di livello, pronti a cambiare il volto e le ...

NBA – Kevin Durant - che schiaffo a LeBron James : “per i giovani è nocivo giocare con lui! Chi lo adula poi…” : Kevin Durant senza peli sulla lingua: la stella degli Warriors critica LeBron James e tutto l’hype mediatico che si viene a creare intorno alla sua persona. KD non le manda di certo a dire e mette in guardia i giovani Se c’è una caratteristica che sicuramente va riconosciuta a Kevin Durant è quella di essere una persona davvero schietta. La stella degli Warriors non si è mai fatto problemi a dire ciò che pensa, in questo caso, ...

NBA - Kevin Durant : "Non tutti vogliono giocare con LeBron : attorno a lui ambiente tossico' : Un veterano che negli anni ha imparato a gestire " a volte anche controllare " le dinamiche di comunicazione in un mondo fortemente condizionato dall'influenza dei social e dalla disintermediazione ...