Io sono Mia | trama film con Serena Rossi Quando va in onda su Rai1

Australian Open 2019 - Novak Djokovic : “sono senza parole - dedico questo successo alla mia famiglia” : E’ il giorno del settimo trionfo a Melbourne (Australia) per il serbo Novak Djokovic. Il numero uno ha letteralmente dominato contro lo spagnolo Rafael Nadal (numero 2 del ranking) rifilandogli un netto 6-3 6-2 6-3 nella finale degli Australian Open 2019 di tennis, ottenendo anche il 15° titolo Slam in carriera. Numeri impressionanti confermati anche dal fatto che parliamo del terzo Major consecutivo vinto dal 31enne nativo di ...

"Siedi il bambino" o "esci il cane" - per l'Accademia della Crusca si possono usare : "In nome della rapidità di linguaggio" : Frasi che "evocano situazioni, per così dire, tutte di ambito domestico, spesso caratterizzato da rapidità di linguaggio per affrontare determinate circostanze" e che quindi ammettono la deroga grammaticale. Ma sui social c'è chi si ribella: "Espressioni che mettono i brividi"

Maurizio Costanzo : "Da quando sono sposato con Maria non mi ammalo più : lei è la mia medicina" : Maurizio Costanzo sveste i panni di conduttore e giornalista imperturbabile per parlare del rapporto con Maria De Filippi, sua moglie da oltre un ventennio. Sulle pagine del Quotidiano Nazionale, Costanzo si confessa mostrandosi in versione inedita e affermando che l'amore può giovare finanche alla salute.Posso dire che se si è insoddisfatti, possono venirti gli acciacchi [...] Se stai bene in un rapporto, e io lo sono da ventitre ...

Biathlon - Sprint Anterselva 2019 – Dominik Windisch : “sono davvero contento della mia gara - ho fiducia per domani” : Un sorridente Dominik Windisch ha parlato dopo la Sprint di Anterselva, valida per la sesta tappa della Coppa del Mondo di Biathlon, dove ha fatto segnare il decimo tempo assoluto davanti al pubblico di casa, con un bersaglio mancato nella seconda serie. Oltre che ad essere un buon punto di partenza per l’inseguimento di domani, la decima posizione rappresenta anche il suo miglior risultato stagionale: “Sono molto contento, ho ...

Biathlon - Sprint Anterselva 2019 – Lisa Vittozzi : “sono soddisfatta della mia gara - è importante guadagnare punti sulle avversarie” : Non è bastata una prova solida sugli sci a Lisa Vittozzi per salire sul podio nella Sprint di Anterselva, dove è giunta quinta al traguardo. Nonostante un errore commesso nella seconda serie la sappadina è la migliore delle azzurre, mantenendo in questo modo il pettorale di leader della specialità e portandosi a soli 12 punti dalla compagna e connazionale Dorothea Wierer, oggi ottava: “Ho cercato di fare il mio meglio, un errore capita. ...

Cyber Security - Sberbank : Danni per economia globale possono raggiungere 10 trilioni di dollari entro il 2022 - : I Danni per l'economia globale da Cyber-attacchi possono arrivare da 8 a 10 trilioni di dollari entro il 2022 se la situazione rimane invariata. Lo ha detto Stanislav Kuznetsov, il vice presidente del comitato ...

Io sono Mia - Serena Rossi nei panni di Mia Martini : ‘Sciolta in lacrime con Loredana Bertè’ : La storia personale e artistica di Mia Martini torna sugli schermi con Io sono Mia, un biopic prodotto da Eliseo Fiction in collaborazione con Rai Fiction. Il film è uscito in oltre 200 sale cinematografiche il 14, 15 e 16 gennaio e verrà trasmesso in tv dopo il festival di Sanremo, il pRossimo febbraio. Protagonista una strepitosa Serena Rossi, che dopo aver dato vita al ricordo di Mimì a Tale e quale Show, torna a vestirne i panni con ...

SERENA ROSSI/ "Io sono Mia" : "Dopo Tale e quale show Luca Barbareschi mi ha voluta nel film" : SERENA ROSSI veste i panni di Mia Martini, scomparsa nel 1995, nel film tv 'Io sono Mia' che andrà in onda a febbraio su Rai 1.

CHRISTIAN GALELLA HA TRADITO TARA GABRIELETTO?/ Lui : 'sono fedele a mia moglie. Deianira? Vuole visibilità' : CHRISTIAN GALELLA ha TRADITO TARA GABRIELETTO? L'accusa di Deianira Marzano: 's'intrattiene con una donna che conosco'. L'ex tronista si difende sui social.

Epidemia di Ebola in Congo - MSF : finora 640 persone sono state contagiate : In Repubblica Democratica del Congo l’Epidemia di Ebola continua a mietere vittime nel Nord Kivu: lo rende noto Medici senza frontiere (MSF), spiegando che finora 640 persone sono state contagiate, di cui 373 sono decedute, in quella che è diventata la seconda peggiore Epidemia di Ebola della storia. “Per rispondere a tutto questo le nostre équipe in prima linea hanno aperto un nuovo Centro di trattamento Ebola, un nuovo Centro di ...

Rocco Scaglione - la rivista tedesca e la bestemmia in prima pagina : questi sono pazzi : bestemmia sulla prima pagina. "Porca M******, un morto", titolano Zitty e Tip Berlin, due riviste tedesche che pubblicizzano la serie tv italiana Rocco Schiavone con Marco Giallini come protagonista. L'attore fa da sfondo a questo delirio sulle copertine dei due giornali e le immagini stanno facendo

sono firmati 1More gli auricolari Bluetooth con cancellazione attiva del rumore e grande autonomia : Se siete alla ricerca di auricolari senza fili per le telefonate di lavoro, per ascoltare musica durante i viaggi, e non siete disposti a scendere a compromessi sulla qualità audio, in genere dovreste spendere cifre alte. Oggi potete risparmiare, prendendo in considerazione gli 1More Dual-Driver BT ANC con cancellazione attiva del rumore. Online si trovano a circa 130 euro (li trovate alla voce “1 più e1004ba-silver BT ANC Dual driver ...