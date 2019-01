I nuovi dati sull' aborto | continua il calo

New Amsterdam su Canale 5 in primavera? La trama dei nuovi episodi ancora non andati in onda : New Amsterdam su Canale 5 tornerà già in primavera o ci vorrà l'estate per rivedere gli amati dottori in corsia tra problemi personali e casi da risolvere? Il pubblico sta attendendo con ansia il ritorno della serie che negli Usa ha ripreso il suo corso ormai qualche giorno fa e che sta sviscerando i temi lanciati dalla prima metà di stagione la stessa che il pubblico italiano ha avuto modo di vedere a dicembre. Il 23 dicembre scorso la serie ...