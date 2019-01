Arriva la startup che abbatte le frontiere dell’ecommerce

ilfogliettone

(Di lunedì 28 gennaio 2019) Vendere un prodotto a un cliente senza possederlo fisicamente. Questo è ciò che consente di fare Yakkyofy, laitaliana del portafoglio di LVenture Group che permette di effettuare vendite di prodotti in dropshipping, oggi l'ultima frontiera dell'e-commerce. In pratica, il commerciante (che viene chiamato "dropshipper") carica la merce su uno store online e nel momento in cui un cliente effettua un ordine, lo trasmette al fornitore, il quale invierà il prodotto direttamente all'utente finale. Yakkyofy rende oggi semplicissimo aprire un negozio e vendere in dropshippingIl software innovativo permette di caricare con un solo click i prodotti presenti nel catalogo dell'app sullo store del venditore, senza ulteriori passaggi (es. copiare la descrizione, caricare le immagini, indicare le specifiche dell'articolo richiesto) e di trasmettere in automatico gli ordini, senza doverli ...