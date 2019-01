Ancora guai per Corona | il pg | È andato al boschetto di Rogoredo | torni in

Salvini attacca Ancora Higuain : "Indegno". Il Pipita rifiuta di calciare un rigore : Gonzalo Higuain rappresenta ormai il passato per il Milan e per i suoi tifosi. Il futuro dei rossoneri si chiama Piatek che dovrà far dimenticare il Pipita a suon di gol. L'ex attaccante della ...

FA Cup : il Chelsea passa ma Higuain non incide - Ancora polemiche sul VAR : ROMA - Un debutto anonimo. Non è certo memorabile la prima di Higuain nel Chelsea di Sarri. I Blues comunque battono lo Sheffield Wednesday 3-0, con doppietta di Willian che supera i 50 gol in ...

Venezuela - Ancora scontri : 16 morti E Tusk e Tajani sostengono Guaidò : «Speriamo che vi sarà una soluzione politica pacifica, in cui il dialogo politico consentirà di raggiungere una risposta che deve essere pacifica», ha spiegato Bachelet da Davos, dove partecipa al ...

Ancora guai per Chris Brown : arrestato a Parigi con l’accusa di stupro : Chris BrownChris BrownChris BrownChris BrownChris BrownChris BrownChris BrownChris BrownChris BrownChris BrownChris BrownChris BrownChris Brown è finito di nuovo nei guai. Il rapper americano sarebbe al momento in stato di fermo a Parigi, dopo che una donna lo ha accusato di violenza sessuale. Secondo Closer, che è stato il primo a dare la notizia, la violenza sarebbe avvenuta nella notte tra il 15 e il 16 gennaio. A denunciarlo, una 24enne. A ...

Dopo l’incidente di sabato scorso Ancora guai ‘al volante’ per il principe 97enne Filippo : ecco cosa ha combinato : Il principe Filippo di Edimburgo a 97 anni non ha nessuna intenzione di rinunciare alla parente di guida. A due giorni dall’incidente stradale dal quale è uscito illeso, il marito della regina Elisabetta II d’Inghilterra, è stato immortalato alla guida senza cinture di sicurezza. I tabloid inglesi hanno pubblicato alcune foto scattate sabato scorso che mostrano il duca di Edimburgo, 97 anni, a bordo della Land Rover Freelander, nella ...

Gattuso alza la voce e avvisa Higuain : 'Sistemi questa situazione. Se mi ha detto di volere andare via? Lo sto Ancora aspettando' : Alla vigilia della finale di Supercoppa Italiana, Rino Gattuso avvisa Higuain: 'Vediamo cosa vuol fare e come sistemare questa questione. Si allena bene, ma vediamo se gioca'. Higuain . 'Ci sono ...

Supercoppa Italiana - Chiellini ed il caso Higuain : “sarà Ancora più voglioso” : Juventus, Giorgio Chiellini in conferenza stampa alla vigilia della finale di Supercoppa contro il Milan, ha parlato di Gonzalo Higuain “Gonzalo innanzitutto è un grande attaccante e un grandissimo giocatore a 360 gradi perché aiuta la squadra a giocare bene a calcio e in più può essere letale negli ultimi 16 metri. Mi aspetto un Gonzalo voglioso, dovremo essere bravi noi a spegnerlo e tenerlo freddo perché vive di entusiasmo e se ...

Maradona - Ancora guai. Operazione nella notte a Buenos Aires : Diego Maradona è stato operato nella notte a Buenos Aires, presso la clinica Olivos. L'ex pibe de oro ha subito un intervento all'apparato gastro-intestinale che è perfettamente riuscito. La scorsa ...

Ancora guai per Huawei : arrestato il direttore vendite della divisione polacca con accusa di spionaggio : Un esponente della divisione polacca di Huawei è stato arrestato con accusa di spionaggio. L'articolo Ancora guai per Huawei: arrestato il direttore vendite della divisione polacca con accusa di spionaggio proviene da TuttoAndroid.

Gascoigne Ancora nei guai : accusa di violenza sessuale : Non c’è pace per Paul Gascoigne, l’ex calciatore della Lazio sarà processato per violenza sessuale in relazione ad un episodio accaduto la scorsa estate, quando tentò di baciare in treno una donna senza il suo consenso. Gazza oggi si è presentato dinanzi alla Teesside Crown Court di Middlesbrough, nel nord-est dell’Inghilterra, dichiarandosi non colpevole. L’avvocato di Gascoigne ha detto alla corte che un buon ...

Milan : Higuain gol da rapace - ma la squadra ha Ancora troppa paura : La fine di un incubo. Il Milan torna alla vittoria che mancava dal 2-1 casalingo contro il Parma del 2 dicembre. Lo stesso risultato che ha piegato questa sera la Spal di Semplici. Scopriamo insieme i ...

Benalla - Macron Ancora nei guai : sospetti su un viaggio in Ciad : Alexandre Benalla torna a dare problemi ad Emmanuel Macron . L'ex guardia del corpo del presidente francese è di nuovo sotto la luce dei riflettori per un viaggio in Ciad a dicembre. Paese dove si è ...

Woody Allen - Ancora guai : sedusse una sedicenne : Avere 16 anni e chiamarsi Babi Christina Engelhardt quando, nel ristorante in cui sei, entra Woody Allen. Lui ha 41 anni e una ragazza, Mia Farrow. È brutto, però ti spoglia con gli occhi: è un ...