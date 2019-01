Inter | Spalletti | Lautaro e Icardi? Potevamo andare in vantaggio | ma

Spalletti e le voci di mercato ‘tarpano le ali’ all’Inter : il Torino le dà il colpo di grazia e sogna l’Europa : Basta un colpo di testa di Izzo al Torino per battere l’Inter e sognare la zona europea: nerazzurri distratti dal mercato, tengono fuori Perisic e perdono in qualità e pericolosità offensiva Un 2019 senza vittorie, senza gol e con un solo punto guadagnato. Questa è la fotografia dell’Inter che torna a casa da Torino con le ossa rotte, il morale a terra e forse con un Perisic in meno. Nerazzurri distratti dalle voci di mercato, confermate ...

Torino-Inter : 0-0 La Diretta Spalletti sceglie il 3-5-2 con Martinez e Icardi : Super classica del calcio italiano, Torino ed Inter si sono affrontate nel capoluogo piemontese per ben 74 volte, con i granata usciti vittoriosi in 24 occasioni a fronte dei 27 successi dell'Inter e ...

Inter - Spalletti non può fare a meno di Brozovic : ecco i dati clamorosi : La Gazzetta dello Sport parla di Marcelo Brozovic e spiega quanto il centrocampista croato sia importante per le trame di gioco di Luciano Spalletti. 'L'importanza di avere Brozo, per Spalletti, è ormai una realtà ...

Inter. Luciano Spalletti : A Torino “Sarà una partita molto fisica” : Vietato sbagliare contro i granata oggi alle 18. “Sarà una partita molto fisica” sottolinea mister Luciano Spalletti. Il tecnico dell’Intere

Inter - i convocati di Spalletti per il Torino : c'è Politano - out Vrsaljko : MILANO - Sono 22 i giocatori convocati dal tecnico dell' Inter Luciano Spalletti per la prima trasferta del nuovo anno contro il Torino . Presente Matteo Politano , out Sime Vrsaljko . I convocati - ...

Inter - Spalletti : 'Nainggolan - ci siamo quasi. Perisic? Chi lo vuole deve pagare' : Dopo la conferenza stampa alla vigilia della sfida tra la sua Inter e il Torino, Luciano Spalletti ha parlato a Sky Sport del momento di Nainggolan e Perisic: ' Radja sta ancora rimettendo a posto il proprio motore e la qualità che ha, la condizione fisica fa sempre la differenza per calciatori come lui. siamo a ...

Inter - Spalletti : "Serve più 'garra' con una squadra come il Torino" : Milano, 26 gennaio 2019 " Dopo il pareggio Interno col Sassuolo , l' Inter di Spalletti dovrà riprendere la corsa alla qualificazione in Champions League in trasferta a Torino . Match complicato, ...

Spalletti : "I tifosi meritano un'Inter forte" : 'Mi fa piacere ci siano prospettive importanti e che la società voglia sempre cercare di organizzare una squadra più forte, perché se lo merita la storia, il tifoso in generale. I nostri tifosi sono ...

Torino-Inter - Spalletti in conferenza stampa : "Il mercato mi toglie qualcosa' : 'Perisic? E' normale che si parli di lui, è un calciatore forte, che ha richieste...di quelli che non hanno richieste mica si parla... Piace anche agli altri, ma perché la cosa si concretizzi serve ...

Inter : Spalletti - Toro avversario tosto : ANSA, - MILANO, 26 GEN - "Nell'ultima partita non abbiamo offerto una prestazione di livello, mi aspetto ci siano attenzione e forza per vincere la partita contro un avversario tosto". Lo ha detto l'...

Inter - Spalletti difende Icardi : “quello che sta facendo è perfettamente in linea con il suo valore” : L’allenatore dell’Inter ha presentato in conferenza stampa il match contro il Torino in programma domani “Mi fa piacere ci siano prospettive importanti e che la società voglia fare una squadra più forte perché se merita la nostra storia, i nostri tifosi“. Lo dice l’allenatore dell’Inter, Luciano Spalletti, commentando l’ingresso nella società nerazzurra, con una quota di minoranza di ...

Torino-Inter : Spalletti prepara una formazione insolita : Spalletti è pronto per Torino-Inter, l’allenatore conta molto anche su Maurito Icardi che prova a rimettersi in moto in campo.Dove l’astinenza da gol non ha ancora raggiunto il livello rosso ma comunque sta iniziando a lampeggiare. Con l’Inter che sta soffrendo tantissimo in attacco (4 gol nelle ultime6 di A) e pagando le difficoltà del suo marcatore principe. Finora il capitano ha segnato 14 gol in questa stagione: 9 in Serie A, 4 in ...