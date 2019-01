Clima | migliaia in corteo a Bruxelles

Clima - ‘Make love - not CO2’ : migliaia studenti a marce in Svizzera : migliaia di ragazzi e studenti universitari hanno saltato le lezioni oggi in Svizzera per scendere in piazza e partecipare alla marcia per chiedere ai politici un’azione per il Clima, segnalando che ‘Non c’è un pianeta B’. Nonostante la promessa di diversi distretti scolastici di mostrare tolleranza zero per chi avrebbe saltato le lezioni, molti alunni, a partire dai 12 anni, hanno partecipato a questo “sciopero per ...

Eruzione Krakatoa - tsunami disastroso in Indonesia : migliaia di morti dopo l’esplosione del vulcano come nel 1883 - “può sconvolgere il Clima della Terra” : 1/31 ...

"Allarme Clima" - migliaia in piazza per svegliare politici : ... sda-ats, Alcune migliaia di persone hanno partecipato oggi in diverse località elvetiche alle manifestazioni "Allarme clima", eventi organizzati in contemporanea in 166 città del mondo intero. Scopo ...

