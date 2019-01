Ciclismo | Cadel Evans Race 2019 | Elia Viviani in trionfo! L’azzurro regola Caleb Ewan e

Ciclismo : la Cadel Evans Great Ocean Road Race in diretta tv su Eurosport 2 il 27 gennaio : Archiviato il Tour Down Under, il grande Ciclismo prosegue nella terra dei canguri in queste fasi iniziali di stagione passando dal territorio di Adelaide a quello di Geelong per la Cadel Evans Great Ocean Road Race, valevole come seconda prova del calendario UCI World Tour 2019. Dedicata all’ex ciclista australiano campione del mondo 2009 e vincitore del Tour de France 2011, questa giovane corsa (è nata nel 2015) continua il suo processo di ...