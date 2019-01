Smartphone | dal 2025 a navigare su Internet saranno il 72 per cento

Come si fa uno Smartphone : la fabbrica di Huawei ne sforna uno ogni 28 secondi - ecco l’assemblaggio dall’inizio alla fine : Vi siete mai chiesti Come si fabbrica uno smartphone, e quanto tempo ci vuole per passare da un mucchietto di componenti sfusi a un prodotto finito? L’abbiamo visto con i nostri occhi, visitando la fabbrica cinese di Songshan Lake, a Doungguan. Qui Huawei fabbrica il P20, il suo modello di fascia alta in commercio dalla scorsa estate. La linea di produzione ne sforna uno ogni 28,5 secondi. Non abbiamo potuto scattare foto né registrare ...

Entro l’estate il primo Smartphone 5G Huawei : i paesi raggiunti dalla tecnologia grazie al produttore : Sul primo smartphone 5G Huawei oggi abbiamo qualche certezza in più. Nella giornata di ieri, 22 gennaio nel corso del Davos World Economic Forum, il vice presidente dell'azienda Hu Houkun ha annunciato i tempi necessari per il lancio del dispositivo tecnologico e lo diciamo fin da subito, ci sarà da attendere davvero poco. Sappiamo bene come Huawei sia impegnata non solo nella progettazione del suo primo smartphone 5G, ma sia anche la ...

ZenFone Max Pro M2 - lo Smartphone Asus dalla mega batteria : fino a 48 ore di uso no-stop : La durata è la principale qualità del nuovo prodotto della casa taiwanese, da oggi disponibile in Italia al prezzo consigliato di 299,99 euro

Satispay permette ora di pagare tutti i bollettini direttamente dallo Smartphone : Satispay si aggiorna sul Google Play Store e permette di pagare tutti i bollettini direttamente dallo smartphone, evitando le code agli sportelli. Ecco la nuova funzionalità. L'articolo Satispay permette ora di pagare tutti i bollettini direttamente dallo smartphone proviene da TuttoAndroid.

Come disinstallare app preinstallate dal tuo Smartphone Android : Si chiama bloatware l’insieme di app preinstallate su un qualunque dispositivo e che non possono essere cancellate, almeno non Come avviene con le altre app, ad esempio, scaricate dal Play Store nel caso di smartphone [...]L'articolo Come disinstallare app preinstallate dal tuo smartphone Android è stato pubblicato su PantareiNews da Gianni Fiore

Pericoli dallo Smartphone - il Tar ordina una campagna informativa entro 6 mesi : Secondo la sentenza del tribunale Amministrativo, Ambiente, Salute e Istruzione dovranno promuovere campagne sui possibili danni

Redmi di Xiaomi camminerà con le proprie gambe dal 10 gennaio : l’annuncio con uno Smartphone da 48 MP : Xiaomi svolterà presto in un modo che per certi versi sarà epocale: quella che finora era stata una serie di telefoni dal prezzo […] L'articolo Redmi di Xiaomi camminerà con le proprie gambe dal 10 gennaio: l’annuncio con uno smartphone da 48 MP proviene da TuttoAndroid.

Il gruppo Huawei vende 200 milioni di Smartphone nel 2018 - e scalza Apple dal secondo posto : Continua a volare, il gruppo Huawei. Nonostante le difficoltà recenti partite dal continente americano, il gruppo cinese pare inarrestabile L'articolo Il gruppo Huawei vende 200 milioni di smartphone nel 2018, e scalza Apple dal secondo posto proviene da TuttoAndroid.

Guai a perdere uno Smartphone con SIM Iliad : lamentele sulle modalità di blocco della scheda : Potrebbe creare grossi problemi agli utenti smarrire un device contenente una SIM Iliad, almeno stando alle notizie che abbiamo raccolto per voi oggi 21 dicembre. Dopo aver analizzato un'altra questione molto delicata per la compagnia telefonica, in merito ad alcuni rifiuti pervenuti sulle installazioni di nuove antenne (qui trovate qualche altro dettaglio a tal proposito), occorre analizzare anche un caso specifico che, in termini di ...

Detox dallo Smartphone durante le Feste : riprendiamoci il Natale : Ormai il clima natalizio si respira già da tempo per le vie delle città, nelle case e... Nei nostri telefonini. Perché dico questo? Perché scommetto che ognuno di noi avrà già ricevuto messaggi, video e foto con sfondi dedicati a questa ricorrenza. E non solo. Una volta ricevuti (e apprezzati o non) sicuramente l'istinto sarà stato quello di inoltrarlo subito a parenti e amici per non "spezzare la ...

Direttamente dalle sale riunioni di OnePlus - ecco un’anteprima sul prossimo Smartphone : Il misterioso progetto di OnePlus appare con una superficie posteriore rossa o bianca, su cui trova posto un oblò che dovrebbe racchiudere le fotocamere L'articolo Direttamente dalle sale riunioni di OnePlus, ecco un’anteprima sul prossimo smartphone proviene da TuttoAndroid.

Honor 10 Lite : nuovo Smartphone dal prezzo incredibile come il design : Ecco che la società cinese ha finalmente deciso di ufficializzare il nuovo Honor 10 Lite, uno smartphone fortemente ispirato all’Honor 10, per un pubblico meno esigente, soprattutto per il prezzo, ma che dalla sua presenta un design all’avanguardia grazie alle back cover sgargianti ed una scheda tecnica molto interessante grazie al nuovo hardware. Da protagonista il grande display da ben 6.21 pollici in formato 19,5:9 con un rapporto ...

Smartphone ASUS : dimissioni del CEO e cambio strategia dal 2019 : Jerry Shen, CEO di ASUS, si è dimesso, al suo posto due amministratori che si divideranno i compiti per dare una spinta al settore degli Smartphone che non sta offrendo le performance di mercato sperate. [...] L'articolo Smartphone ASUS: dimissioni del CEO e cambio strategia dal 2019 è stato pubblicato su PantareiNews da Gianni Fiore

Il misterioso Smartphone svelato dal TENAA potrebbe essere Honor 8A : Inizialmente ritenuto il possibile Honor Play 8, il device svelato ieri dal TENAA dovrebbe invece arrivare sul mercato con il nome di Honor 8A L'articolo Il misterioso smartphone svelato dal TENAA potrebbe essere Honor 8A proviene da TuttoAndroid.