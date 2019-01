Salvini al gazebo | “Non ho paura dei giudici” 

lastampa

: Vigliacchi! Ennesima violenza dei nazisti rossi, non ci fate paura, noi non molliamo! - matteosalvinimi : Vigliacchi! Ennesima violenza dei nazisti rossi, non ci fate paura, noi non molliamo! - LegaSalvini : GLI ANARCHICI ATTACCANO IL GAZEBO DELLA LEGA A TRENTO. #SALVINI: «NAZISTI ROSSI» - bologninistefan : #pomeriggio al #gazebo della #lega in mezzo alla #gente #milano #salvini #salvininonmollare @giovanipadani legaoffi… -

(Di sabato 26 gennaio 2019) Dagli immigrati a Maduro, dalla polemica con il sindaco di Milano sui rincari dei mezzi pubblici, per finire al Milan in campionato contro il Napoli a San Siro. Aldella Lega in piazza Oberdan a Milano, il vice premier Matteonon si sottrae a nessuna domanda, o a richieste di selfie (serve mezz’ora di coda per farsi immortalare con l...