Superbike | Test Jerez Melandri fatica con le gomme nuove

Superbike. Test Jerez - Yamaha : ottimi risultati : La due giorni di Test a Jerez si è conclusa con soddisfazione per il team Yamaha Pata WorldSBK . Lowes e van der Mark hanno utilizzato il day-1 in Andalusia per confermare le modifiche di set up ...

Superbike - test Jerez : Kawasaki si conferma al top : Se il quattro volte campione del mondo SBK Jonathan Rea davanti a tutti nei test di Jerez non fa notizia, le ottime performance del compagno Haslam e del giovane Razgatlioglu dimostrano come ad Akashi abbiano fatto un ulteriore passo ...

Superbike : Rea chiude al comando i test di Jerez : Jerez - Jonathan Rea ha chiuso in testa la seconda giornata di test della SuperBike a Jerez. IL pilota della Kawasaki ha terminato il day2 con un crono di 1'39.160 davanti ad Alex Lowes della Pata ...

Superbike – Primi test del 2019 conclusi a Jerez per il team Aruba.it Racing – Ducati : Ecco i risultati dei Primi test di stagione del team Aruba.it Racing – Ducati di Superbike Dopo un inizio positivo ieri, il team Aruba.it Racing – Ducati ha concluso i Primi test del 2019 a Jerez de la Frontera (Spagna). Alvaro Bautista e Chaz Davies hanno messo a referto 103 e 58 giri rispettivamente nell’arco di due giorni, concludendo con il quarto e decimo tempo nella classifica combinata di categoria e portando avanti lo ...

Superbike - test Jerez day-2 : Rea davanti a tutti : Prosegue la crescita di Cortese , campione del mondo uscente Supersport 600, che stacca il sesto crono a 0.9" da Rea, precedendo v.d. Mark e Melandri , l'italiano ha un gap di circa 1.3 dal leader,. ...

Superbike - Test Jerez 2019 : Jonathan Rea chiude al comando il Day-2 e sfiora il tempo di Bradl con la Honda MotoGP : Jonathan Rea (Kawasaki) inizia con il piede giusto anche il suo 2019 e conclude al comando la due giorni di Test riservati alla Superbike di Jerez de la Frontera. Il campione del mondo in carica ha chiuso la sua giornata con il tempo di 1:39.160 (per fare un esempio a novembre si fermò sull’1:38.713 ma con temperature decisamente migliori per girare) sfiorando addirittura il tempo di Stefan Bradl che ha girato con la Honda pronta per il ...

Superbike - test Jerez : Alex Lowes comanda nel day 1 : Il campione del mondo in carica Jonathan Rea, su Kawasaki, ha chiuso la giornata con il secondo tempo, a soli otto millesimi da Lowes, poi l'altro uomo Kawasaki, Leon Haslam. DUCATI LONTANE C'è ...

Superbike - Test Jerez 2019 : Alex Lowes il più veloce della prima giornata davanti a Rea - le Ducati inseguono : E’ andata in archivio la prima giornata dei Test riservati al Mondiale 2019 di Superbike sul tracciato di Jerez de la Frontera (Spagna). Sulla pista andalusa il più veloce del day-1 è stato il britannico Alex Lowes in sella alla Yamaha con il crono di 1’40″442. Un tempo chiaramente influenzato anche dalle condizioni dell’asfalto. Il circuito iberico infatti si è presentato piuttosto sporco e con poca aderenza. Alle spalle ...

Superbike - test Jerez : Lowes davanti a tutti nel Day-1 : Kawasaki piazza il solito Rea come detto a un'inezia dalla vetta , solo 40 giri per il 4 volte campione del mondo,, ma a sorprendere sono soprattutto Haslam terzo a meno di mezzo secondo da Lowes e ...

Superbike. BMW primo test "vero" a Jerez : La stagione del rilancio per BMW nel World Superbike inizia domani. Per la prima volta il team nato dall' unione tra BMW e Shaun Muir Racing , ex Aprilia, avrà l'occasione di confrontarsi con gli ...

Superbike. Test Jerez - da domani riparte la caccia a Kawasaki : Tutto pronto in casa Provec Kawasaki per scendere in pista a Jerez domani e dopo, in quella che è la prima sessione di Test del 2019. La nuova Ninja ZX-10RR , già davanti a tutti nel preseason di fine ...

Superbike - Test Jerez 2019 : si riparte da Jonathan Rea - la Ducati lancia il guanto di sfida e Melandri a caccia del riscatto : E dopo una lunga attesa si ritorna in pista. Spetta ai centauri della Superbike rompere il silenzio invernale dei motori e iniziare il proprio lavoro sulla pista di Jerez de la Frontera (Spagna) per una due giorni di Test importante per delineare gli sviluppi tecnici delle nuove moto. Il 23 e il 24 gennaio sarà interessante prendere nota dei tempi ma anche dalla consistenza degli stessi. Si riparte da lui, Jonathan Rea, dominatore assoluto della ...

