Sondrio: uccide fratello e si consegna

Una donna di 70 anni ha ucciso il, maggiore di venti anni, e si è poi costituita ai Carabinieri di. Ai militari e al procuratore, la donna ha detto: "Ho ammazzato mioperché da tempo sofferente". La donna è sottoposta a interrogatorio dai carabinieri. Non è ancora in stato di fermo, dato che è in corso di valutazione la sua versione dei fatti, relativa anche alle modalità con cui lei avrebbe ucciso l'anziano.(Di venerdì 25 gennaio 2019)