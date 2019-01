Simona Izzo Vs Barbara d' Urso? Assente nel prossimo Grande Fratello risponde alle

Gf Nip - Barbara d'Urso rimbalza Simona Izzo. "Sta sempre dalla Venier" : la voce bomba : L'attrice avrebbe perso la poltrona dell'opinionista accanto a Malgioglio. Al suo posto potrebbe non arrivare nessuno...

DOMENICA IN/ Talk sul rapporto suocere-nuore - Simona Izzo 'sono stata cattiva con un'ex di mio figlio...' : Prosegue la corsa in "solitaria" di Mara Venier con la sua DOMENICA In. Gli ospiti di oggi, al via il Talk sul rapporto tra suocere e nuore.

Domenica In - Simona Izzo porta a Mara Venier un regalo 'velenoso' : 'Un po' d'invidia l'hai suscitata...' : Nel corso della prima parte di Domenica In , subito dopo l'emozionante performance di Francesco Merola figlio di Mario, nello studio di Mara Venier è arrivata Simona Izzo . L'ex concorrente del Grande ...

Domenica In - Simona Izzo porta a Mara Venier un regalo "velenoso" : "Un po' d'invidia l'hai suscitata..." : Nel corso della prima parte di Domenica In, subito dopo l'emozionante performance di Francesco Merola figlio di Mario, nello studio di Mara Venier è arrivata Simona Izzo. L'ex concorrente del Grande Fratello VIP ha deciso di deliziare la presentatrice portandole dei simpatici regali di Natale. Tra q

Domenica In - Simona Izzo e lo sfregio a Barbara D'Urso su Rai 1 : clamoroso - Mara Venier gongola : Scintille nello studio di Domenica In su Rai 1: nel mirino, nella puntata di Domenica 23 dicembre, ci finisce suo malgrado Barbara D'Urso, in pausa con il suo Domenica Live. Contro Carmelita, infatti, è piovuta la frecciata di Simona Izzo, entrata in studio subito dopo la performance di Francesco Me

Simona Izzo imbarazza Mara Venier : “Qualche invidia l’hai suscitata” : Mara Venier: Simona Izzo volta le spalle a Barbara d’Urso? Le sue parole Mara Venier a Domenica In ha aperto il talk sul Festival di Sanremo, in cui tra le sue ospiti c’era anche Simona Izzo. Mara Venier però non è riuscita a parlare dei cantanti in gara che subito l’opinionista di Barbara d’Urso si è alzata e proprio come era abituata a fare a Domenica Live ha fatto di testa sua interrompendo la conduttrice di Domenica ...