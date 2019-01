Sempre più loquaci online | sempre meno disposti a conversare nella vita offline

meteoweb.eu

(Di venerdì 25 gennaio 2019) L’ultima indagine condotta dall’Associazione Nazionale Di.Te. (Dipendenze tecnologiche, GAP, Cyberbullismo) su un campione di 500 persone di entrambi i sessi di età compresa tra i 18 e i 68 anni ha rivelato che si èpiùa parlare di sé e a conoscere gli altri attraverso i social anziché mettersi a confronto nelle occasioni che offre la. Per l’80% degli intervistati, infatti, i social facilitano l’incontro con l’altro ma quando si trovano davanti a un soggetto in carne e ossa il 65% di loro confessa di avere difficoltà a gestire la relazione.Si può dire che si hannopronti i polpastrelli per commentare i post, inviare messaggi in direct o sulle varie app di messanging, ma si faticadi più a spiaccicare parola quando ci si trova vis à vis? «Scrivere e parlare l’uno di fronte all’altro implicano due ...