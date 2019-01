Pesce spada con pomodorini e olive

cosacucino.myblog

(Di venerdì 25 gennaio 2019)CONIngredienti:Un bel trancio diun po’ spesso ,300 gr diciliegino ,1 spicchio d’aglio intero ,olio extravergine di oliva,un po dinere anche denocciolate, basilico.PreparazioneMettere nella piastra ben calda ile farla cuocere per 5-6 minuti da un lato e successivamente dall’altro lato, nel mentre tagliare a spicchi ie versarli in una larga padella con l’olio extrav. e lo spicchio d’aglio che nel frattempo è già stato messo a rosolare.Cuocere a fiamma vivace, salando e continuare la cottura coperti per circa 10 min, spegnere e aggiungere leVersare sulimpiattato questo sughetto unendo il basilico.