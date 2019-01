Pensioni ultima ora : Mattarella firma Quota 100 - Conte “è soluzione”? : Pensioni ultima ora: Mattarella firma Quota 100, Conte “è soluzione”? Pensioni ultima ora: Mattarella firma Quota 100, Conte “è soluzione” Pensioni ultima ora: dopo l’approvazione del decreto Contenente Quota 100 in consiglio dei ministri dello scorso 17 gennaio 2019 si attendono i passaggi successivi. Secondo quanto riportato dall’agenzia Ansa entro il 24 gennaio il testo, previa bollinatura della Ragioneria dello Stato, sarà ...

Pensioni ultima ora : Quota 100 - pensione in anticipo per alcuni esclusi : Pensioni ultima ora: Quota 100, pensione in anticipo per alcuni esclusi Chi esce da Quota 100 Pensioni ultima ora: l’attesa dovrebbe essere agli sgoccioli. Giovedì 17 gennaio 2019 dovrebbe arrivare il via libera alla bozza definitiva del decreto che cambierà le regole in materia previdenziale e darà l’ok a reddito di cittadinanza e Quota 100. Pensioni ultima ora, Quota 100 e nuove indiscrezioni Dopo la bozza resa nota giorni ...

Pensioni ultima ora : penalizzazioni Quota 100 - scontro tv Fornero-Durigon : Pensioni ultima ora: penalizzazioni Quota 100, scontro tv Fornero-Durigon Durigon contro Elsa Fornero sulla Quota 100 Pensioni ultima ora: l’attuale sottosegretario al lavoro Claudio Durigon e l’ex ministro al lavoro Elsa Fornero sono stati ospiti di Di Martedì nella puntata di martedì 20 novembre 2018. Al centro del dibattito, a cui hanno partecipato anche l’avvocato Francesca Donato del progetto Eurexit ed il giornalista Alessandro ...

Pensioni ultima ora : Quota 100 non abolisce Fornero - cosa manca : Pensioni ultima ora: Quota 100 non abolisce Fornero, cosa manca Pensioni ultima ora: il tema previdenziale è stato uno degli argomenti affrontati nel corso del suo lungo intervento da Susanna Camusso dal palco del congresso della Cgil svoltosi a Bari e conclusosi con la successione tra la segretaria generale uscente Susanna Camusso e Maurizio Landini. Pensioni ultima ora, Camusso boccia manovra Governo Conte Dal discorso della leader ...

Pensioni ultima ora : Quota 100 - Salvini “Riforma Fornero una schifezza” : Pensioni ultima ora: Quota 100, Salvini “Riforma Fornero una schifezza” Riforma Fornero una schifezza, Salvini ancora duro Pensioni ultima ora: Quota 100, Salvini “Riforma Fornero una schifezza” Pensioni ultima ora: l’approvazione del decreto avvenuto lo scorso 17 gennaio dopo il quale entreranno in vigore le novità in materia previdenziale non placa le polemiche. Lo schema è simile a quello che si ripete da più di un anno. Prima e dopo le ...

Pensioni ultima ora : Quota 100 - lite Salvini-Garavaglia. Il retroscena : Pensioni ultima ora: Quota 100, lite Salvini-Garavaglia. Il retroscena Scontro Salvini-Garavaglia sulla Quota 100 Pensioni ultima ora: tutta la discussione politica degli ultimi giorni ruota intorno a Quota 100 e reddito di cittadinanza. Infatti si tratta delle misure da cui è possibile che il Governo riesca a recuperare le risorse necessarie per diminuire il conflitto con la Commissione Europea. L’ obiettivo dichiarato da Conte-Di ...

Pensioni ultima ora : Quota 100 - “Riforma Fornero immutata” - ecco perché : Pensioni ultima ora: Quota 100, “Riforma Fornero immutata”, ecco perché Elsa Fornero “Riforma è immutata” Pensioni ultima ora: tanto tuonò che piovve. Giovedì 17 gennaio 2019 nel corso di un consiglio dei ministri durato meno in trenta minuti l’esecutivo ha approvato il decreto su reddito di cittadinanza e misure in materia Pensionistica. A breve dunque la tanto discussa Quota 100 sarà realtà. Si attende a questo punto che ...

Pensioni ultima ora : Quota 100 - clausola di salvaguardia dal 2020 : Pensioni ultima ora: Quota 100, clausola di salvaguardia dal 2020 clausola salvaguardia Pensioni nel 2020 per Quota 100 Pensioni ultima ora: come ridurre le frizioni tra l’ Italia e l’ Unione Europea? La strategia di Conte è abbastanza chiara: confrontarsi con i vertici delle istituzioni europee. Avviato il dialogo tra Governo italiano e Presidente della Commissione Europea Jean Claude Juncker con l’ obiettivo di spiegare la ...

Pensioni ultima ora : Quota 100 Fornero ‘valida solo nel 2019 - zero risorse’ : Pensioni ultima ora: Quota 100 Fornero ‘valida solo nel 2019, zero risorse’ Quota 100 solo per il 2019, Elsa Fornero è chiara Pensioni ultima ora: sulla riforma previdenziale tutti aspettano di conoscere il decreto. Il primo ad annunciarlo è stato Di Maio. L’ esponente del M5S ha detto che sarà ufficializzato a Natale o poco dopo. Il sottosegretario Durigon, esponente della Lega, ha aggiunto che è pronto e condiviso “ ...

Pensioni ultima ora : Quota 100 il 18 gennaio. Corsa contro il tempo. : Pensioni ultima ora: Quota 100 il 18 gennaio. Corsa contro il tempo. Quota 100 ancora in forte ritardo Pensioni ultima ora: sembrava dovesse essere quella appena conclusa – venerdì 11 gennaio 2019 – la settimana decisiva per l’ok al decreto invece c’è ancora da attendere. Ora molti sono pronti a scommettere che il Governo approverà la versione definitiva del decreto su reddito di cittadinanza e Quota 100 entro venerdì 18 gennaio ...

Pensioni ultima ora : Quota 100 - Lega “rimane senza paletti” : Pensioni ultima ora: Quota 100, Lega “rimane senza paletti” Quota 100 resta libera Pensioni ultima ora: in attesa di sapere se il governo interverrà tramite un emendamento alla manovra o con un decreto continua il dibattito in materia previdenziale. Lunedì 3 dicembre 2018 il Corriere della Sera ha pubblicato alcune indiscrezioni relative ad un’ ipotetica strada di lavoro dell’ esecutivo per dare corpo al superamento della riforma Fornero al ...

Pensioni ultima ora : Quota 100 - Salvini anticipata a febbraio : Pensioni ultima ora: Quota 100, Salvini anticipata a febbraio Quota 100 da febbraio, Salvini chiarisce i conti Pensioni ultima ora: sinora sono circolate molte voci sui tempi e sull’ entrata in vigore della riforma previdenziale. Con la legge di bilancio, al vaglio del Parlamento, saranno approvate le somme stanziate per finanziare Quota 100 e reddito di cittadinanza. Ma per quanto riguarda le modalità bisognerà attendere il passaggio ...