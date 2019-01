Ministro Bussetti | ' Sì a cellulari in classe per uso didattico' | il Codacons si oppone

Lega e FI : via il cellulare per docenti e studenti |Il Ministro Bussetti dice no : ok all'uso didattico : Il ministro dell'Istruzione, in quota leghista, non vede di buon occhio l'iniziativa bipartisan che prevede il “divieto di utilizzo del cellulare e di altri dispositivi elettronico-digitali nei luoghi e negli orari dell’attività didattica”.

Lega e FI : via il cellulare per docenti e studenti |Il Ministro Bussetti dice no : "ok uso didattico" : Il ministro dell'Istruzione, in quota leghista, non vede di buon occhio l'iniziativa bipartisan che prevede il “divieto, salvo casi particolari e specifici, di utilizzo del cellulare e di altri dispositivi elettronico-digitali nei luoghi e negli orari dell’attività didattica”. "I device per la didattica sono una strumento fondamentale" dice.

In Abruzzo arriva Marco Bussetti - il Ministro dell'Istruzione : ecco la data in cui è atteso : 'Dietro a questi episodi di cronaca " ha detto il ministro " ci sono motivazioni culturali che investono la società nel suo complesso e vanno analizzate nel dettaglio per invertire la rotta. Non ...

Ministro Bussetti : “Per gli studenti bulli punizioni più severe - Miur si costituirà parte civile” : Il Ministro dell'Istruzione Marco Bussetti, che ha detto che il Miur è pronto a costituirsi parte civile nei casi di aggressioni ai docenti da parte degli studenti violenti. Inoltre ha annunciato che sarà presentata una proposta di legge per rendere obbligatoria l'educazione civica, "dalla scuola d'infanzia fino alla secondaria di secondo grado". .Continua a leggere

Maturità - il Ministro Bussetti : 'Chi studia non avrà problemi' : Ieri venerdì 18 gennaio 2019, il Ministro dell'Istruzione Marco Bussetti ha annunciato le materie della seconda prova del nuovo esame di Maturità, che prevede lo svolgimento di un test basato su due argomenti (ad esempio latino e greco al Classico, matematica e fisica allo scientifico). Data la novità della nuova prova, al fine di aiutare insegnanti e studenti nel corretto svolgimento, sono state già comunicate anche le date delle simulazioni ...

Maturità - Ministro Bussetti : “Ora i ragazzi sanno in anticipo quali discipline dovranno affrontare” : “Le prove saranno assolutamente accessibili. I tecnici che collaborano con il Ministero per la predisposizione degli scritti terranno conto dei programmi di studio previsti dalle Indicazioni Nazionali: e’ la consegna che abbiamo dato. Come sempre chi studia non avra’ problemi“: lo ha dichiarato a La Stampa il Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, in riferimento alla nuova prova di Maturità. “Dobbiamo poi ...

Maturità 2019 - Ministro Bussetti annuncia le novità : Con un video su Facebook indirizzato agli studenti, il Ministro dell'Istruzione Marco Bussetti annuncia, con largo anticipo, le novità previste per l'esame di Maturità 2019 e le materie scelte . A ...

Il Ministro Bussetti : «Inter-Napoli andava sospesa» : Sabato sera i bambini per Inter-Sassuolo Chissà per quanto tempo ancora si continuerà a parlare di Inter-Napoli, dei buu razzisti a Koulibaly, della mancata sospensione della partita. Oggi sul tema ci torna il ministro dell’Istruzione Marco Bussetti che rilascia una breve intervista alla Gazzetta dello Sport. Bussetti racconta che a San Siro per Inter-Sassuolo di sabato sera «saranno presenti 49 scuole di Milano e provincia per un ...

Scozia - il piccolo Max andrà a San Siro. Il Ministro Bussetti raccoglie l'appello del papà : ... che devono dare un esempio a tutti su come ci si comporta e di come lo sport deve essere vissuto. Quella di sabato è un'occasione per dare un esempio positivo. Il lavoro che noi dobbiamo fare sui ...

Legnano - il Bernocchi festeggia con il Ministro Bussetti : Legnano , Milano, , 15 gennaio 2019 - I l doppio compleanno del Bernocchi - 100 anni il professionale e 60 anni l'istituto tecnico - è stato festeggiato ieri con un invitato d'onore, il ministro dell'...

Faenza - il gesto della classe per la compagna : Ministro Bussetti ‘Sono fiero di voi’ : La cronaca si sta occupando della vicenda che riguarda Lisa, una bambina di nove anni che frequenta la quarta elementare di una scuola di Faenza. La sua famiglia, purtroppo, nel maggio scorso, ha scoperto che la piccola era affetta da leucemia Linfoblastica acuta di tipo B. La bambina, per i primi mesi dell’anno scorso, ha frequentato la scuola. Faenza, la classe si vaccina per la compagna affetta da leucemia Come spiega il quotidiano ‘Il ...

Istruzione - in Regione Liguria incontro fra Ministro Bussetti - presidente Toti e assessore Cavo : ... rinnovato il contratto nazionale di lavoro 2018-12 Redazione Corsara ECONOMIA & LAVORO Fatturazione elettronica, Confartigianato a fianco delle piccole imprese 2018-11 Redazione Corsara ECONOMIA & ...

Scuola - iscrizioni scolastiche 2019/20 ultime notizie : partenza lenta - i consigli del Ministro Bussetti : Le iscrizioni a Scuola sono partite piano, molto piano. Così il quotidiano economico ‘Il Sole 24 ore’ riporta sul numero odierno di martedì 8 gennaio. Alle 18.30 di ieri sera, infatti, erano solamente 76mila le domande inserite tramite la piattaforma online messa a disposizione dal ministero dell’Istruzione. Non tutte le domande, però, risultavano inviate, in quanto solamente 61mila sono pervenute al dicastero di Viale Trastevere. ...

Scuola - Ministro Bussetti torna su sostegno e inclusione scolastica : L‘Istat ha pubblicato un rapporto intitolato ‘L’inclusione scolastica: accessibilità, qualità dell’offerta e caratteristiche degli alunni con sostegno‘, relativo all’anno scolastico 2017/2018. I dati che emergono da tale rapporto mettono in evidenza come meno di una Scuola su tre risulta accessibile agli alunni disabili: dal punto di vista geografico, appare evidente, inoltre, come al nord la situazione risulti più accettabile ...