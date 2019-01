Milano chiude il rialzo

Borsa Milano chiude in calo - banche bene : ANSA, - Milano , 23 GEN - Il tira e molla nei negoziati fra Stati Uniti e Cina pesa sulle Borse. Intanto, i mercati attendono la riunione di domani della Bce e le dichiarazioni del presidente Mario ...

BORSA Milano chiude in lieve calo - brilla la Juve - bene le banche : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria oggi in un'intervista a Reuters ha detto che il governo è favorevole alla creazione di una rete telefonica fissa unica, che nascerebbe da una fusione tra la ...

AbitareIn chiude in anticipo vendita appartamenti progetto Milano City Village : AbitareIn ha concluso con la vendita di tutti gli appartamenti , la seconda campagna promozionale del nuovo progetto Milano City Village , che comprende 210 appartamenti in due edifici di nuova ...

BORSA Milano chiude negativa con Europa - vendute Tim - Ferragamo : Piazza Affari chiude con segno negativo, in linea con gli altri mercati europei, in un mercato appesantito dai dati macro cinesi che confermano il rallentamento dell'economia.

Borsa : Milano chiude piatta - -0 - 04% - : ANSA, - Milano , 17 GEN - Chiusura piatta per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha ceduto lo 0,04% a 19.470 punti.

Gucci chiude la Milano Fashion Week con MOTUS MDLSX e Silvia Calderoni : Questa edizione di Milano Moda Uomo non poteva concludersi in maniera più intensa. Il Gucci Hub, head quarter della maison, lunedì 14 gennaio ha ospitato MOTUS MDLSX , un ordigno sonoro, inno lisergico e solitario alla libertà di divenire, al gender b(l)ending, all’essere altro dai confini del corpo, dal proprio colore della pelle e dalla propria nazionalità. Uno “scandaloso” viaggio teatrale di forte ...

Borsa : Milano chiude in coda a Europa : In serata arriva il voto di Londra sulla Brexit, mentre stamane è stato certificato che l'economia tedesca viaggia ai minimi dei 5 anni e dalle bozze di Srep della Bce è emersa una richiesta ...

Milano chiude debole - male le banche : Le Borse europee chiudono positive, piatta Milano , dopo una seduta senza particolari slanci. Lo spread tra Btp e Bund chiude a 268 punti base. A Piazza Affari corre il titolo Juventus in rialzo di ...

Milano moda uomo - chiude il sipario sulle collezioni maschili - : Conclusa la 4 giorni di sfilate che ha visto in calendario nuovi brand e un Armani a metà. Molti gli ospiti dal mondo dello sport, tra tutti Alex Zanardi. In prima fila anche il finalista di X Factor 2018 Leo Gassman

BORSA Milano chiude negativa - giù banche dopo raccomandazione Bce su Npl Mps : ** I timori per l'economia cinese penalizzano il settore del lusso e in particolare MONCLER , -2,66%, , mentre si muove in controtendenza TOD'S , +1,84%, con volumi nella norma. ** Fuori dal listino ...