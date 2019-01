Meningite | SIMIT | “Le posizioni contrarie ai vaccini creano confusione e disorientano i

meteoweb.eu

(Di venerdì 25 gennaio 2019) In merito alle recenti notizie di morte per sepsi meningococcica da meningococco B, ecco di seguito l’analisi del Prof. Massimo Galli, Presidente, Società Italiana Malattie Infettive e Tropicali sui dati statistici e le raccomandazioni fondamentali per i genitori.“Il recente fatto di cronaca impone di tornare su due argomenti, malattia invasiva da meningococco e. Per quanto riguarda la malattia invasiva meningococcica, va ricordato che i casi segnalati in Italia nel 2015, 2016 e 2017 sono stati rispettivamente 189, 220 e 200. Nel 2018 sono stati 198, con 18 decessi. Il numero di casi all’anno è quindi abbastanza stabile, mentre gennaio è costantemente il mese con più segnalazioni.Stiamo quindi assistendo, in questi giorni, alla ripetizione di un dramma a copione fisso, accolto ogni anno dallo sconcerto di molti che sembrano rendersi conto, ogni volta come ...