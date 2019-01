Julen | salvataggio in corso | serve quarta microesplosione Ultime notizie Spagna | il

Diretta salvataggio del piccolo Julen : ultime ore cruciali per il ritrovamento : Le ricerche del piccolo Julen, caduto in un pozzo nei pressi di Malaga, stanno per terminare. Nelle ultime ore le squadre di soccorso sono arrivate quasi alla metà del tunnel di collegamento tra il pozzo e il tunnel che si trova in parallelo. Al momento nessuno conosce le vere condizioni del bambino. Questi dunque, sono attimi di tensione per i familiari e per i minatori che da giorni ormai, lavorano agli scavi quasi senza alcuna sosta. Circa un ...

Bimbo caduto nel pozzo in Spagna : i 10 punti chiave delle operazioni di salvataggio di Julen e gli ultimi aggiornamenti [FOTO e VIDEO LIVE] : 1/12 AFP/LaPresse ...

Diretta : Julen - salvataggio del bambino nel pozzo di Totalán (Málaga) manca un metro : Oggi, 25 gennaio, sembra essere il giorno della verità per le sorti del piccolo Julen, caduto lo scorso 13 gennaio in un pozzo a Totalán (Málaga). I lavori di soccorso sono partiti sin da subito e sono continuati senza sosta, per giorno e notte, prima per scavare un tunnel parallelo a quello in cui è caduto il bimbo di due anni e adesso per scavare un tunnel orizzontale di collegamento a quello che si pensa sia il punto in cui si possa ritrovare ...

SPAGNA - Julen : SALVATAGGIO IN CORSO/ Ultime notizie - bimbo a 2 metri 'Ecco perché potrebbe essere vivo' : SPAGNA, JULEN: SALVATAGGIO in CORSO/ Ultime notizie, bambino distante solo due metri, il pediatra: "Ecco perché potrebbe essere vivo". Gli scavi del tunnel orizzontale per recuperare il piccolo JULEN stanno continuando senza sosta. Il raccordo ha superato la metà del tratto totale, circa due metri, e di conseguenza il bimbo spagnolo di soli 2 anni e mezzo è davvero ad un passo. Gli 8 minatori che si stanno alternando nelle operazioni, hanno ...

SPAGNA - SALVATAGGIO DI Julen/ Ultime notizie - scavato un metro del pozzo orizzontale : previsti nuovi ritardi : SPAGNA, SALVATAGGIO di JULEN/ Ultime notizie, scavato un solo metro del pozzo orizzontale: previsti nuovi ritardi. Mancano ancora quasi 3 metri

Diretta : Julen - salvataggio del bambino nel pozzo di Totalán (Málaga) finito il tunnel : Sono terminati oggi, 24 gennaio 2019, i lavori di intubazione del tunnel verticale scavato in queste ultime ore. Si tratta del tunnel parallelo a quello in cui è caduto il piccolo Julen il 13 gennaio. Proprio ieri, i lavori sono stati ritardati da alcuni errori di calcoli e hanno dovuto allargare il diametro del tunnel a causa di un dislivello della galleria. Terminati questi lavori, i soccorritori hanno intubato tutto e adesso, la brigata di ...

Julen : i soccorritori - 'Il salvataggio dal pozzo avviene senza più scadenze' : Il piccolo Julen, di due anni, è caduto in un pozzo profondo circa 107 metri ormai 10 giorni fa, vicino Malaga. Oggi sembrava che i soccorritori fossero ad un passo del piccolo, ma ennesimi problemi tecnici ritardano ancora il recupero del bimbo e una dichiarazione dei soccorritori rischia di spegnere del tutto le residue speranze. Il punto della situazione Gli scavi per riportare in superficie il bambino hanno subito in questi dieci giorni ...

Julen - aperta una inchiesta sul caso del bambino caduto nel pozzo : il salvataggio si complica : La vicenda di Julen, il bambino caduto in un pozzo a Totalan, nei pressi della località spagnola di Malaga, si svolgerà anche in tribunale. Il giudice del tribunale di Malaga ha aperto un’inchiesta ufficiale per individuare delle responsabilità su chi abbia realizzato il pozzo, che pare sia stato scavato soltanto nello scorso mese di dicembre. Pare che questa sia una pratica alquanto diffusa in quella parte dell’Andalusia, regione che ...

Julen Rossello : bimbo caduto nel pozzo in Spagna - il salvataggio – LIVE : Julen Rossello: bimbo caduto nel pozzo in Spagna, il salvataggio – LIVE Sono ancora in corso le operazioni di salvataggio di Julen Rossello, il bambino di soli 2 anni caduto in un pozzo il 13 gennaio scorso nelle campagne di Totalán, nella zona di Malaga. La parola d’ordine è ancora una: speranza. Anche se ridotta al lumicino, dovremo essere vicini alla fase conclusiva delle operazioni, sfortunatamente ostacolate da intoppi di varia natura. ...

Malaga (Spagna) : calcoli sbagliati - slitta ancora il salvataggio di Julen : Sono ormai trascorsi nove giorni dalla tragedia che ha sconvolto Totalán, in provincia di Malaga, dove un bambino di circa due anni, di nome Julen è caduto in un pozzo profondo 107 metri e largo 25 centimetri. Purtroppo a causa dei diversi ostacoli non è stato ancora completato il tunnel che doveva essere ultimato proprio oggi. Oltre le complicazioni di queste ultime ore, il rallentamento dei soccorsi è dovuto anche ai contrattempi iniziali ...

Rush finale per il salvataggio di Julen : si spera e si prega : Da quasi dieci giorni, oltre cento soccorritori lavorano strenuamente per provare a salvare una giovanissima vita, quella del piccolo Julen, il bimbo di due anni e mezzo finito in un pozzo a Totalàn lo scorso 13 gennaio. La Spagna e il mondo intero sperano di ricevere buone notizie quanto prima, anche se aggrapparsi alla speranza adesso sembrerebbe difficile. Le ultimissime dalla Spagna Risale a diverse ore fa la notizia secondo la quale vi ...

Il pozzo scavato è troppo piccolo : un errore di calcolo ritarda il salvataggio di Julen : Sembra destinato a non finire mai l'incubo nel quale è precipitato Julen domenica 13 gennaio: il piccolo è caduto in un pozzo profondo più di 100 metri e di un diametro di circa 25 cm. Da allora i soccorritori sono al lavoro per scavare un tunnel che consenta di raggiungerlo e salvarlo. Contavano di tirarlo fuori oggi, ma un errore di calcolo rallenta nuovamente i lavori. Il tunnel verticale è troppo stretto, il salvataggio rallenta ancora Le ...