Hazzard | la serie con Bo e Luke compie 50 anni

(Di venerdì 25 gennaio 2019) The Dukes of, meglio conosciuta in Italia come50: era infatti il 26 gennaio del 1979 quando la prima puntata dellaideata da Gy Waldron andava in onda sulla CBS. Al centro dile avventure tra l’action movie e la comedy della famiglia Duke nell’immaginaria contea di, in una Georgia piena di ironia e divertimento. Lafu baciata da un grande successo che l’ha relegata nel mito tanto che ancora la vettura dei Duke la Dodge Charger modello ’69 , chiamata il Generale Lee, è una delle auto più amate. Per celebrare i 40della fortunata, il ‘Motor Legend Festival’, la kermesse dedicata al mondo dei motori che si terrà dal 26 al 28 aprile, ospitera’ alcuni dei grandi protagonisti. Tra gli ospiti, Catherine Bach (la cugina Daisy Duke), il cui personaggio lavorava nel locale Boar’s ...