: Giovedì sera, in oltre cento piazze italiane, si terrà una fiaccolata per ricordare Giulio Regeni, scomparso il 25… - Corriere : Giovedì sera, in oltre cento piazze italiane, si terrà una fiaccolata per ricordare Giulio Regeni, scomparso il 25… - TgrRaiFVG : Il 25 gennaio 2016 #GiulioRegeni spariva nel nulla nella metropolitana del Cairo, in #Egitto. Una settimana più tar… - HuffPostItalia : Egitto, 25 gennaio piazza, Tahrir e Regeni: in morte di una duplice speranza -

(Di venerdì 25 gennaio 2019) L'Occidente li corteggia. I leader europei fanno a gare per fare affari con loro; affari, come la vendita di armi, macchiati di sangue (vedi Yemen). Un tempo, erano considerati Paesi retti da regimi "moderati". Moderati perché filo-occidentali. Ma di "moderato" ine Arabia Saudita non c'è nulla. Due Paesi retti da regimi liberticidi, militari o teocratici, che usano la loro potenza geopolitica o finanziaria per tenere in scacco una comunità internazionale complice. È il caso dell'. Otto anni dopo l'inizio della rivoluzione, Amnesty International ha denunciato che la popolazione egiziana è sottoposta a un attacco senza precedenti alla libertà d'espressione. Durante la rivoluzione che iniziò il 252011, decine di migliaia di persone manifestarono per chiedere maggiore protezione per i diritti umani. Sotto la presidenza ...