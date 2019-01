DT NO.1 S10 Smart Watch: la recensione

viktec

: Samsung Galaxy S10: uscita in Italia, scheda tecnica e prezzo – Termometro Politico - websake : Samsung Galaxy S10: uscita in Italia, scheda tecnica e prezzo – Termometro Politico - websake : Samsung Galaxy S10: uscita in Italia, scheda tecnica e prezzo – Termometro Politico - smartmente : Samsung Galaxy S10: uscita in Italia, scheda tecnica e prezzo – Termometro Politico -

(Di venerdì 25 gennaio 2019) DT NO.1 S10 è il nuovodell’ azienda cinese DT NO.1, e si presenta sul mercato con pretese modeste ma che svolge il suo lavoro in maniera del tutto rispettabile e con un’ estetica degna dei migliori. La pretesa del nuovo prodotto di DT NO.1 è di aiutare i suoi clienti a migliorare e monitorare le proprie prestazioni fisiche durante gli esercizi o durante la vita di tutti i giorni, fornendo un’ assistenza a tutto tondo anche durante la propria vita quotidiana.Design e Display Losi presenta elegante, solido e di buona fattura. Non è molto pesante e questo lo rende particolarmente comodo da portare al polso nonostante la dimensione leggermente grande . Il quadrante, in metallo e plastica dura, ospita 3 pulsanti laterali adibiti alla navigazione, che hanno un buon feeling alla pressione, ed un display OLED touch screen. La ...