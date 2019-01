Bianca Atzei tatuaggio dedicato al suo cagnolino morto

people24.myblog

(Di venerdì 25 gennaio 2019)ha una vera passione per i tatuaggi ma stavolta lascia tutti a bocca aperta. Non è tanto il disegno, un pugnale, a stupire, quanto la posizione: la cantante sceglie il suo lato B e lo mostra con uno scatto social. “Il pugnale per ‘tagliare via’ e per tutti i sacrifici che ognuno di noi deve fare per raggiungere un obiettivo”, spiega. Oltre al pugnale,si è regalata un altro nuovo tattoo: la scritta Puci sulla schiena è una dedica al suo amatoda poco “perché non andrai mai via dalla mia vita. Perché ti amerò per sempre”.